Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Bir Zamanlar Çukurova 56.bölüm fragmanı izle! Ercüment dosyası açılıyor! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde şoke eden sahne!

56.bölüm fragmanı izle! Ercüment dosyası açılıyor! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde şoke eden sahne!

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi 56.bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde; Yılmaz'ın telefon konuşmasını duyup, takip eden Müjgan, aradığı delile kavuşuyor! Tüm şüphelerinin kendi kuruntusu olduğunu söyleyenlere karşı gördüklerini videoya kaydediyor. Savcı Jülide, Ercüment dosyasının peşini bırakmıyor. Gaffur ve Üzüm'ün sahneleri ise izleyenlerin yüzünü güldürecek. Öte yandan yeni bölüm fragmanında Yılmaz ve Demir'in tokalaştığı sahne izleyenleri ekrana kilitleyecek. İki ailenin tekrar buluştuğu, olayların karıştığı, şoke eden sahnelerin yer aldığı fragmanı yayınlandı. ?

Giriş Tarihi: 20.2.2020 16:11 ABONE OL
Bir Zamanlar Çukurova 56.bölüm fragmanı izle! Ercüment dosyası açılıyor! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde şoke eden sahne!

yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarının reytingleri alt üst eden dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile oldukça seviliyor. İki sezondur ekranlarda zirvedeki yerini koruyan dizinin yeni bölümü oldukça heyecanlı. Dizinin yeni bölümünde Ercüment dosyası tekrar açılıyor. Başrollerinde Vahide Perçin (Hünkar Yaman), Murat Ünalmış (Demir Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz), Hilal Altınbilek (Züleyha), Kerem Alışık (Fekeli), Esra Dermancıoğlu (Behice) yer aldığı fragmanına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Buna göre; ?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM

ATV ekranlarının zirvedeki dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragman ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir Zamanlar Çukurova 56.bölüm fragmanı izle! Ercüment dosyası açılıyor! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde şoke eden sahne!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN