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bu akşam var mı? yayınlanacak? 30 Nisan

ATV’nin sevilen dizisi yeni bölümü izleyicisiyle buluşmayı bekliyor. Her hafta Perşembe günü yeni bölümüyle ekrana gelen dizi bir süredir yayın akışında görülmüyor. Yayınlanan son bölümde ise Hünkar, tüm Adana ahalisini arkasına toplayarak, şehir kulübündeki çok önemli bir toplantıyı engellemek için harekete geçmişti. Adana halkı arkada, Hünkar önde, adeta Çukurova'nın geleceğine yürümüşlerdi. Normal şartlarda bugün yeni bölümü beklenen dizi 30 Nisan atv yayın akışında görülmemesi hayranları tarafından merak edilmeye başlandı. Geçen hafta pek çok dizi setine corona virüs tedbirleri kapsamında ara verilmişti. Peki var mı, neden yok? yayınlanacak? 30 Nisan

Giriş Tarihi: 30.4.2020 12:47 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 12:49 ABONE OL
Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 30 Nisan tv yayın akışı

ATV ekranlarının soluksuz izlenilen dizisi bu akşam var mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Başrollerinde Hilal Altınbilek, Uğur Güneş ve Murat Ünalmış, Vahide Perçin gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünde ise Yılmaz'a Adnan'ın babası olduğunu söyleyen ve Müjgan'ın okuduğu mektubun ortaya çıkması damga vurmuştu. Bilindiği üzere ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle pek çok dizi setine ara verilmişti. Hal böyle olunca televizyon ekranlarının yayın akışlarında eski dizilerin tekrar bölümleri ile filmler yer alıyordu. Yeni bölüm fragmanı da merak edilirken dizinin yeni bölümü geçtiğimiz hafta da ekranlarda yer almadı. Peki var mı, neden yok? yayınlanacak? İşte 30 Nisan 2020 Perşembe ATV yayın akışı

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU AKŞAM VAR MI? TV YAYIN AKIŞI

Ekranların fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı yok mu sorusuna yanıt aranıyor. ATV'nin sevilen dizisi 30 Nisan yayın akışında görülmüyor. Dizinin yerine Nihat Hatipoğlu ile İftar programı yayınlanacak. Haberimizde, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümle alakalı bilgilere ve tv yayın akışına bakabilirsiniz.

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Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 30 Nisan tv yayın akışı
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