Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 30 Nisan tv yayın akışı

ATV ekranlarının soluksuz izlenilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Başrollerinde Hilal Altınbilek, Uğur Güneş ve Murat Ünalmış, Vahide Perçin gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünde ise Yılmaz'a Adnan'ın babası olduğunu söyleyen ve Müjgan'ın okuduğu mektubun ortaya çıkması damga vurmuştu. Bilindiği üzere ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle pek çok dizi setine ara verilmişti. Hal böyle olunca televizyon ekranlarının yayın akışlarında eski dizilerin tekrar bölümleri ile filmler yer alıyordu. Yeni bölüm fragmanı da merak edilirken dizinin yeni bölümü geçtiğimiz hafta da ekranlarda yer almadı. Peki Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, neden yok? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 30 Nisan 2020 Perşembe ATV yayın akışı

ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU AKŞAM VAR MI? TV YAYIN AKIŞI

Ekranların fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı yok mu sorusuna yanıt aranıyor. ATV'nin sevilen dizisi 30 Nisan yayın akışında görülmüyor. Dizinin yerine Nihat Hatipoğlu ile İftar programı yayınlanacak. Haberimizde, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümle alakalı bilgilere ve tv yayın akışına bakabilirsiniz.