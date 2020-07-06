Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyunu ile son eleme adayı kim oldu?

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dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Temmuz dokunulmazlık oyunu ile son eleme adayı kim oldu?

yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Finale adım adım yaklaşırken en son dokunulmazlık oyununu kazanan isim Cemal Can, eleme adayı olarak Sercan'ın adını vermişti. Haftanın eleme adayları belli olurken takımlar arasında rekabet artmaya devam ediyor. Böylece son dokunulmazlığın oynanacağı akşam yani bugün kırmızı ve mavi takım kıyasıya mücadele edecek. Buna göre; 6 Temmuz dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler? Haftanın son eleme adayı ile Survivor'da 3. dokunulmazlığı kim kazandı?

Giriş Tarihi: 6.7.2020 23:07 Son Güncelleme: 6.7.2020 23:13 ABONE OL
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı kim oldu?

2020 tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın üçüncü eleme adayının belirleneceği 6 Temmuz gecesi adada 3. bireysel dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı heyecanı yaşanıyor. En son dokunulmazlığı kazanan isim Cemal Can olmuştu ve Cemal Can, eleme adayı olarak Sercan'ı seçmişti. Bugün ise eleme adayları arasında son isim belirleniyor. Programın 128.bölümde üçüncü eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan isim açıklanacak. Peki 6 Temmuz 2020 'da eleme potası nasıl oldu, eleme adayları kimler oldu? Survivor'da 3. dokunulmazlığı kim kazandı?

6 TEMMUZ SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? ELEME ADAYI KİM OLDU?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da bu akşam yarışmacılar üçüncü bireysel dokunulmazlık oyunu için ter dökecek. Haftanın eleme adayları belirlenirken ilk iki aday Sercan ve Berkan olmuştu. Bu akşam gerçekleşen olan Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı ise yeni bir isim daha verecek.

Birinci eleme adayı: Berkan

İkinci eleme adayı: Sercan

SURVİVOR'DA 3. BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2020'de 6 Temmuz Pazartesi günü ekrana gelecek yeni bölümde 3. bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak. Elif, Yasin, Sercan, Berkan, Cemal Can ve Barış, dokunulmazlığı kazanmak için zorlu parkurda mücadele edecek. Böylelikle Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu sorusu yanıt bulacak.

İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve eleme adayları…

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

'da Cumartesi günü haftanın ilk eleme adayı bireysel dokunulmazlığı kazanan Sercan tarafından belirlendi. Sercan geçen haftaki stratejimi uygulamayı düşünüyorum diyerek ilk eleme adayı olarak Bekan'ın ismini verdi.

Dün akşam ise haftanın 2. eleme adayı dokunulmazlığı kazanan Cemal Can tarafından belirlendi. Cemal Can, "Limitlerimi en çok zorlayan ismi söylemek istiyorum. Ona teşekkür etmek istiyorum. Onun sayesinde kendimdeki gücü bulabildim. O yüzden Sercan demek istiyorum" dedi. Böylece 2. eleme adayı Sercan oldu.

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

son bölümde ilk olarak parkurda bireysel dokunulmazlık mücadelesi verdi. Son dört dokunulmazlığı kazanan Sercan'ın yine kazanıp kazanamayacağı merak ediliyordu. Açık açık onun adını söyleyeceğini ifade eden Barış, Sercan'ı yarı finalde eleyerek uzun zaman sonra ona mağlubiyeti tattırdı. Dokunulmazlıkta finalin adı Cemal Can ve Barış oldu. İkili arasındaki mücadeleden galip ayrılan ise Cemal Can oldu.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı kim oldu?
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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyunu ile son eleme adayı kim oldu?
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