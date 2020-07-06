Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyunu ile son eleme adayı kim oldu?

Survivor 2020 tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın üçüncü eleme adayının belirleneceği 6 Temmuz gecesi adada 3. bireysel dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı heyecanı yaşanıyor. En son dokunulmazlığı kazanan isim Cemal Can olmuştu ve Cemal Can, eleme adayı olarak Sercan'ı seçmişti. Bugün ise eleme adayları arasında son isim belirleniyor. Programın 128.bölümde üçüncü eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan isim açıklanacak. Peki 6 Temmuz 2020 Survivor'da eleme potası nasıl oldu, eleme adayları kimler oldu? Survivor'da 3. dokunulmazlığı kim kazandı?

6 TEMMUZ SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? ELEME ADAYI KİM OLDU?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da bu akşam yarışmacılar üçüncü bireysel dokunulmazlık oyunu için ter dökecek. Haftanın eleme adayları belirlenirken ilk iki aday Sercan ve Berkan olmuştu. Bu akşam gerçekleşen olan Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı ise yeni bir isim daha verecek.

Birinci eleme adayı: Berkan

İkinci eleme adayı: Sercan

SURVİVOR'DA 3. BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2020'de 6 Temmuz Pazartesi günü ekrana gelecek yeni bölümde 3. bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak. Elif, Yasin, Sercan, Berkan, Cemal Can ve Barış, dokunulmazlığı kazanmak için zorlu parkurda mücadele edecek. Böylelikle Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu sorusu yanıt bulacak.

İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve eleme adayları…