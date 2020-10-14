Dün gece MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? 13 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...

Ekranların uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2020 son bölümde, ana kadroda yarışan 16 şef adayı dün oynanan kaptanlık oyunu sonrasında bugün dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık, eleme adayı oyunlarında karşı karşıya geliyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüri üyesi olduğu yarışmada bugün (13 Ekim 2020 Salı) çeşitli yörelere ait pide türleri yapılması istendi. Bununla birlikte haftanın ilk dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları oynanıyor. Kazanan takım haftanın ilk dokunulmazlığını kazanacak, kaybeden takım ise ilk 2 eleme adayını verecek. Bu bağlamda yarışmanın sıkı takipçileri MasterChef'te eleme adayı kimler oldu? sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor.
MasterChef 2020 son bölümde bugün oynanan dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarının kazanan ve kaybedenleri ile MasterChef'te eleme adayı kimler oldu? sorusu cevabına ilişkin detaylar şöyle;
2020 MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo, Somer şeflerin jüriliğinde bugün (13 Ekim 2020 Salı) pide çeşitleri yapılması istendi. Yeni oluşturulan mavi ve kırmızı takımın ilk kozlarını paylaştığı dokunulmazlık oyununda her iki takımın da yapmış olduğu pideleri Mehmet, Danilo, Somer şeflerin tadımına sundu ve pide - yarışmacı bazında yapılan jüri oylaması sonucu 5-2'lik skorla MAVİ takım oyunu kazanarak ilk dokunulmazlığın sahibi oldu.
AYYÜCE 0 - 1 BERKER
BARBAROS 1 - 0 UĞUR
SEFA 1 - 0 ESRA
ERAY 0 - 1 FURKAN
SERHAT 0 - 1 TANYA
ÖZGÜL 0 - 1 EMİR
DİDEM 0 - 1 EBRU
Öte yandan dokunulmazlık oyununda kaybeden kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Burada Ratatuy isimli yemekle yarışan takım elemanları arasında Eray ile Ayyüce son 2'ye kaldı ve Mehmet, Danilo ve Somer şefler bireysel dokunulmazlığı kazanan ismi AYYÜCE olarak ilan etti.
Bireysel dokunulmazlığı kazanan Ayyüce birazdan kendi takımında ilk eleme adayını DİDEM olarak belirledi. Sonrasında takım içi oylamayla 2. eleme adayı olarak da ÖZGÜL seçildi.