Dün gece MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? 13 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...
TV8 ekranlarının yakından takip edilen yarışma programı MasterChef 2020 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından ana kadro yarışmacısı olan şef adaylarından bugün (13 Ekim 2020 Salı) pide çeşitleri yapmaları istendi. Mavi ve kırmızı takımlardaki yarışmacılar sorumluluklarında olan pide çeşitlerini en iyi yaparak takımlarına dokunulmazlık kazandırmak için ter döküyor. Öte yandan dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takım bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyununda karşı karşıya gelecek. Öte yandan yarışmayı takip edenler MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? sorusuyla araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte 13 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kazanan isim…
Ekranların uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2020 son bölümde, ana kadroda yarışan 16 şef adayı dün oynanan kaptanlık oyunu sonrasında bugün dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık, eleme adayı oyunlarında karşı karşıya geliyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüri üyesi olduğu yarışmada bugün (13 Ekim 2020 Salı) çeşitli yörelere ait pide türleri yapılması istendi. Bununla birlikte haftanın ilk dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları oynanıyor. Kazanan takım haftanın ilk dokunulmazlığını kazanacak, kaybeden takım ise ilk 2 eleme adayını verecek. Bu bağlamda yarışmanın sıkı takipçileri MasterChef'te eleme adayı kimler oldu? sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor.
MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİMLER OLDU? BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef 2020 son bölümde bugün oynanan dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarının kazanan ve kaybedenleri ile MasterChef'te eleme adayı kimler oldu? sorusu cevabına ilişkin detaylar şöyle;
2020 MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo, Somer şeflerin jüriliğinde bugün (13 Ekim 2020 Salı) pide çeşitleri yapılması istendi. Yeni oluşturulan mavi ve kırmızı takımın ilk kozlarını paylaştığı dokunulmazlık oyununda her iki takımın da yapmış olduğu pideleri Mehmet, Danilo, Somer şeflerin tadımına sundu ve pide - yarışmacı bazında yapılan jüri oylaması sonucu 5-2'lik skorla MAVİ takım oyunu kazanarak ilk dokunulmazlığın sahibi oldu.
TRABZON YAĞLI PİDE
AYYÜCE 0 - 1 BERKER
PATATESLİ KIR PİDESİ
BARBAROS 1 - 0 UĞUR
BAFRA PİDESİ
SEFA 1 - 0 ESRA
KONYA BIÇAK ARASI
ERAY 0 - 1 FURKAN
TAHİNLİ PİDE
SERHAT 0 - 1 TANYA
KAYSERİ CIVIKLI PİDESİ
ÖZGÜL 0 - 1 EMİR
CANTIK PİDE
DİDEM 0 - 1 EBRU
- SKOR: MAVİ 5 - 2 KIRMIZI
Öte yandan dokunulmazlık oyununda kaybeden kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Burada Ratatuy isimli yemekle yarışan takım elemanları arasında Eray ile Ayyüce son 2'ye kaldı ve Mehmet, Danilo ve Somer şefler bireysel dokunulmazlığı kazanan ismi AYYÜCE olarak ilan etti.
Bireysel dokunulmazlığı kazanan Ayyüce birazdan kendi takımında ilk eleme adayını DİDEM olarak belirledi. Sonrasında takım içi oylamayla 2. eleme adayı olarak da ÖZGÜL seçildi.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
- Uğur (Kaptan)
- Furkan
- Esra
- Emir
- Berker
- Tanya
- Ebru