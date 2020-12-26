İbo Show konukları kimler? 26 Aralık 2020 İbo Show'da bu hafta kimler var?

İBO Show konukları ile bu akşam televizyon ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor. Ekranların sevilen yapımı usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumu ile büyük beğeni toplarken yapımın bu akşamki bölümüne ait detaylar merak ediliyor. Peki, 26 Aralık bu akşam İBO Show konukları kimler? İşte 26 Aralık 2020 İBO Show konukları…

BUGÜN İBO SHOW KONUKLARI KİMLER OLACAK?

Uzunca bir süre ekranlara ara veren yapım İBO Show Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses'in sunumu ile bir süredir ekranlara gelmeye devam ediyor. Her hafta birbirinden ünlü sanatçılarla dikkatleri üzerine toplayan yapımda bu hafta Saba Tümer, Coşkun Sabah, Linet ve Okan Bayülgen programda yer alan isimlerden olacak…