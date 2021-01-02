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bu akşam var mı, neden yok? yayın akışı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 46.yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ekranlarının komedi dizilerinden yeni bölüm merakla bekleniyor. Başrollerinde İsmail Demirci ve Aslıhan Güner’in rol aldığı dizinin son bölümünde Şahika’nın beklenmek bir anda gelişi şaşkınlık etkisi meydana getirirken, gördüğü manzara karşısında eli kolu bağlanan Yıldız’ın nutku tutuluyor. Normal şartlarda bu akşam dizinin 46.bölümün yayınlanması gerekirken tv yayın akışında başka bir yapım yer alıyor. Peki , neden yok? yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 2.1.2021 17:07 Son Güncelleme: 2.1.2021 17:07 ABONE OL
Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu akşam var mı, neden yok? Show TV yayın akışı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 46.yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Her hafta Cumartesi akşamları yeni bölümleriyle ekrana gelen dizinin bu hafta yayın akışında yer almaması hayranlarını telaşlandırdı. Normal şartlarda bugün yayınlanması beklenen yapım yerine Nasipse Olur isimli bir film yer alıyor. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu akşam var mı, neden yok? Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm bu akşam Show TV yayın akışında bulunmuyor. 2 Ocak Cumartesi tv yayın akışında dizinin yerine Nasipse Olur filmi görülüyor. Haberimizde, Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümle alakalı bilgilere ve tv yayın akışına ulaşabilirsiniz.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm gelecek hafta yayınlanacak. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümü yılbaşı nedeniyle yayınlanmadı. Diziye bir hafta ara verildi. Yeni bölüm 9 Ocak 2021 tarihinde izleyiciyle buluşacak.

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KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gökçe'nin yaşadığı sağlık sorunu iki ailenin de gündemine bomba gibi düştü. Beyin kanamasına bağlı geçici bir felç geçiren Gökçe'nin iyileşmesi için herkes seferber oldu.

Gizem Avcıları Sefer, Cevher ve Ruhi yeni bir iş aldı. Kaybolan bir piyango biletinin peşine düşen ekibin, atıldıkları bu yeni macerada yine başları belaya girdi. Piyango biletini bulmayı başaran ekip, bulduktan sonra tekrar kaybedince işler karıştı. Aradıkları biletin izini bulmayı başardılar ancak bilet, bir giysi kumbarasının içindeki ceketteydi.

Durum böyle olunca Gizem Avcıları, bileti almaya çalıştı ancak şikayet edildikleri için polis tarafından yakalandı. Sonunda tam bileti alacakları sırada şikayetçi olan kadının köpeği piyango biletini kaptı. Kuzey ile Yıldız'ın mutluğuna ise finalde gelen davetsiz bir misafir gölge düşürdü.

Kuzey'in Yıldız için hazırladığı romantik yemeğe gelen Şahika, her şeyi altüst etti. Şahika, Kuzey'i elde edebilmek için onunla baş başa kalmak istedi. Bu esnada yeni evlerine gelen Yıldız, gördüğü manzara karşısında şoke oldu ve evi terk etti.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu akşam var mı, neden yok? Show TV yayın akışı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 46.yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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