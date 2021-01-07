Benim Adım Melek 48. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT1 ile Benim Adım Melek 48. yeni bölüm fragman detayları

TRT1 kanalından yayınlanan Benim Adım Melek 47. Son bölümün diziseverlerin evlerine konuk olmasının ardından 48. yeni bölüme ilişkin Benim Adım Melek 48. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu merak konusu oldu.
TRT1 ile Benim Adım Melek 48. yeni bölüm fragman detayları ve son bölüm özeti şöyle;
Benim Adım Melek 48. yeni bölüm fragmanı TRT1 tarafından yayınlandı. Aşağıda yer alan video oynatıcısıyla yeni bölüm fragmanını keyifle izleyebilirsiniz...
Benim Adım Melek 48. yeni bölüm fragmanı yayında! | Video
Nefise'nin kaybının acısı yüreğini dağlarken, herkes vefat eden kişinin kim olduğunu merak etmektedir…
Seyit Ali emanetlerine sahip çıkamadığını düşündüğü için Cumali'ye sinirlidir. Melek'in Nefise'nin yanında olduğunu öğrenince rahatlayan ikili Kerem'in durumunu çözmeye çalışırlar. Toplanan yönetim kurulu onları dinleyecek midir? Halil ve Mirza'nın arası da Kenan'dan dolayı gergindir. Halil, Mirza'nın alacağı karar karşısında ne yapacaktır?
Gülşad'ın dönmesiyle Şirhanlar sevinirken Defne kızgın ve üzgündür. Bağ evinde yapılan yemekte Mirza'nın yokluğu fark edilirken Gülşad'tan dolayı gergin olan Defne beklemediği bir konuşmanın içinde bulur kendini. Kenan Antep meselesini kapatmaya karar verince tutuşan Alpay ve Funda nasıl bir yol izleyeceklerdir?
Melek ve Halil bir karar verip babalarıyla konuşmaya geldiklerinde yaşanan olayla şaşkınlık yaşarlar. Bu duruma şahit olan Alpay hangi sırrı öğrenecek ve ne yapacaktır?