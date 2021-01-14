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Haberler Medya Haberleri Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm bu akşam var mı? Bir Zamanlar Çukurova neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 14 Ocak ATV yayın akışı!

yeni bölüm bu akşam var mı? , yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 14 Ocak !

yeni bölümü ile her Perşembe akşamı ekranlardaki yerini alırken bugün Atv yayın akışında dizinin yer almıyor oluşu dikkat çekti. Bugün yeni bölümün yayınlanmasını bekleyen dizinin hayranları 14 Ocak tv yayın akışına bakmaya başladı. Dizinin yayın saatinde Fenerbahçe Kasımpaşaspor maçı canlı yayın ile ekranlarda yerini alacak. Peki Bir Zamanlar Çukurova bu akşam bugün var mı, neden yok? 14 Ocak 2021 ! ne zaman yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 14.1.2021 13:45 Son Güncelleme: 14.1.2021 13:45 ABONE OL
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm bu akşam var mı? Bir Zamanlar Çukurova neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 14 Ocak ATV yayın akışı!

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Geçen hafta yayınlanan son bölümde Ümit ve Demir'in karşılaşma anı damga vurmuştu. Bu haftaki yeni bölüm için heyecanlı bekleyişi sürdüren izleyiciler, 14 Ocak 2021 ATV yayın akışında dizinin yeni bölümünü göremedi. Farklı bir programın yer alması sebebiyle yeni bölümü görülmeyen dizinin akıbeti merak ediliyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova bugün bu akşam var mı, neden yok? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 14 Ocak 2021 ATV yayın akışı

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU AKŞAM VAR MI?

ATV'nin reyting rekoru kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak. Çekimleri Adana'da gerçekleşen dizinin ATV yayın akışında görülmemesinin sebebi ise saat 20.45'te başlayacak olan Fenerbahçe – Kasımpaşaspor maçı oldu.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU AKŞAM NEDEN YOK?

Bir Zamanlar Çukurova 14 Ocak Atv akışında yer almıyor. Bunun nedeni ise ATV ekranlarında canlı yayınlanacak olan Fenerbahçe – Kasımpaşaspor maçı oldu. Bir Zamanlar Çukurova 80.bölümün gelecek hafta yayınlanması bekleniyor.

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

ZÜLEYHA VE YILMAZ'I BU KEZ ÖLÜM AYIRIYOR!

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da tüm engellere rağmen bitmeyen Züleyha ve Yılmaz aşkı, bir trafik kazası ile hüzünlü bir ayrılığa sahne oldu! Tam da Çukurova'ya barış gelmişken, sevenler sevdiklerine kavuşmuş, kaderin oyunu ile bu hikayeye dahil olanlar, saygıyla kendi kaderlerine dönmüşken, evladının hastaneye götürüldüğünü duyan Yılmaz, oraya yetişmeye çalışırken uçurumdan yuvarlandı! Can düşmanı Demir, hayatını tehlikeye atarak Yılmaz'ı kurtardı, hastaneye de yetiştirdi. Tüm Çukurova iyileşmesi için dualar etti, Yılmaz tüm sevdikleri ile de tüm düşmanları ile de helalleşti. Adeta Çukurova'da Yılmaz ve Züleyha aşkı ile yaşananların ardından bembeyaz bir sayfa açıldı! Ama kader, bir kez daha ayrılık kartını çıkardı!

ZÜLEYHA'NIN GÖZYAŞLARINA YÜREK DAYANMADI!

Yılmaz, son nefesini sevdiği kadınla, ömrünü adadığı aşkla verdi! Züleyha tam da kavuştuk derken Yılmaz'ı kaybetti! Kimsenin birbirini teselli edecek sözü kalmamıştır! Demir, Züleyha'yı ayakta tutmaya çalışıp, Çocukları için güçlü olmasını sağlamak için çabalayacaktır. Demir de üzgündür. Ama neyse ki ölmeden önce Yılmaz'la helalleşmiştir.

ÇUKUROVA, İSTANBULLU YILMAZ'A VEDA EDİYOR!

Yıllar önce hem eşini hem evlatlarını kaybeden Fekeli, kısa süre içinde yeniden aynı acılarla sınanmaktadır. Kimsenin onu teselli etmeye gücü yetmez. Yılmaz'ın cenazesini Fikret üstlenir, her şeye o sahip çıkar! Züleyha da, Müjgan da evlatlarıyla cenazenin başında yer alacaktır. Tüm olan bitene Behice bile üzülmüş gibi yapar ama ona pek inanan da yoktur. Cenaze namazında gözyaşları sel olup akarken, özellikle Züleyha ve Fekeli, kalplerinin bir parçasını da o mezara gömerler. Yılmaz'ın cenazesi, duası, mevlidi ile Fekeli adına Fikret uğraşırken, Adana'da bambaşka şeyler de olacaktır. Gaffur, artık Almanya işinin sonuna gelmiştir. Gitmek için her şeyi hazırlar, hatta Demir ile bile işleri yoluna koyar. Bu arada, Adana'ya gelen Ümit, otomobili arızalanınca Demir ile tanışacaktır.

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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm bu akşam var mı? Bir Zamanlar Çukurova neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 14 Ocak ATV yayın akışı!
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