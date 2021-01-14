Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm bu akşam var mı? Bir Zamanlar Çukurova neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 14 Ocak ATV yayın akışı!

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Geçen hafta yayınlanan son bölümde Ümit ve Demir'in karşılaşma anı damga vurmuştu. Bu haftaki yeni bölüm için heyecanlı bekleyişi sürdüren izleyiciler, 14 Ocak 2021 ATV yayın akışında dizinin yeni bölümünü göremedi. Farklı bir programın yer alması sebebiyle yeni bölümü görülmeyen dizinin akıbeti merak ediliyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova bugün bu akşam var mı, neden yok? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 14 Ocak 2021 ATV yayın akışı

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU AKŞAM VAR MI?

ATV'nin reyting rekoru kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak. Çekimleri Adana'da gerçekleşen dizinin ATV yayın akışında görülmemesinin sebebi ise saat 20.45'te başlayacak olan Fenerbahçe – Kasımpaşaspor maçı oldu.