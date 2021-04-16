Seni Çok Bekledim bugün bu akşam var mı? Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman? 16 Nisan 2021 Star Tv yayın akışı!

Star Tv ekranlarına Cuma akşamları gelen Seni Çok Bekledim yeni bölüm kanalın 16 Nisan 2021 tarihli yayın akışında yer almadı. Hal böyle olunca; dizinin hayranları Seni Çok Bekledim bu akşam var mı yok mu, yeni bölüm ne zaman gibi sorulara yanıt aramaya başladılar. Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Seni Çok Bekledim neden yok, yeni bölüm ne zaman ve hangi gün? İşte Star Tv 16 Nisan yayın akışı ile bilgiler!
Seni Çok Bekledim yeni bölüm ile bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölüm yayın tarihi ve günü ise belli oldu. Bu akşam Star Tv ekranlarında "Kuzeyin Oğlu Volkan Konak" programı yer alacak.
SENİ ÇOK BEKLEDİM NEDEN YOK?
Seni Çok Bekledim dizisinin 12.yeni bölümü ile bu akşam (16 Nisan 2021) ekranlara gelmesi bekleniyordu. Ancak Volkan Konak'ın sunumu ile Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı bu akşamdan itibaren Star Tv ekranlarında başlayacak.
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SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Seni Çok Bekledim yeni bölüm ile 21 Nisan Çarşamba akşamı Star Tv ekranlarında olacak. Bu kapsamda; dizinin yayın günü değişmiş oldu. Dizi artık Cuma akşamı değil Çarşamba akşamları ekranlarda yer alacak.
SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kadir, gemileri yakmış, Cemal'e karşı savaş baltalarını çıkarmıştır. Kardeşi Erol'la işbirliği yaparak şirketteki hisse dengesini lehine çevirme kararı alır. Ancak tam bu sırada öğrendikleri aklını fena halde karıştırır. Ayliz, yaşadığı şokun etkisindedir. Tesellisi, durumdan habersiz olsa bile, her zaman yanında olan Kadir'dir.
Seni Çok Bekledim 12. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video
İsmet, Cemal'in baskısıyla bildiklerini Kadir'le paylaşamaz. Yine de öğrendiği bilgi, başına bela olur. Karısı Songül'le birlikte kan donduran bir olayla yüzleşirler. Cemal, bir an önce hamlesini yapıp şirketi ele geçirmenin derdindedir. Kadir'i saf dışı bırakacak bir planın peşindeyken kendi öz oğlu Erol'a vereceği zarar aklının ucundan bile geçmez.