Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Seni Çok Bekledim bugün bu akşam var mı? Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman? 16 Nisan 2021 Star Tv yayın akışı!
Giriş Tarihi: 16.4.2021 14:45 Son Güncelleme: 16.4.2021 14:46

bugün bu akşam var mı? ? 16 Nisan 2021 yayın akışı!

Seni Çok Bekledim bugün bu akşam var mı? Seni Çok Bekledim neden yok, yeni bölüm ne zaman ve hangi gün? 16 Nisan 2021 Star Tv yayın akışı!

Oyuncu kadrosunda ve 'nun yer aldığı yeni bölümü kanalın bugünkü yayın akışında yer almadı. 16 Nisan 2021 yayın akışında dizinin yeni bölümünün görülmemesi üzerine , gibi soruların yanıtları, dizinin hayranları tarafından sorgulanmaya başlandı. Bilindiği üzere; dizinin son bölümünde Kadir, gemileri yakmış, Cemal'e karşı savaş açmıştı. Öte yandan Ayliz ise yaşadığı şokun etkisinde kalmaya devam ederken onu teselli edecek kişi ise Kadir'dir. ? 16 Nisan 2021 Cuma!

ekranlarına Cuma akşamları gelen yeni bölüm kanalın 16 Nisan 2021 tarihli yayın akışında yer almadı. Hal böyle olunca; dizinin hayranları yok mu, yeni bölüm ne zaman gibi sorulara yanıt aramaya başladılar. Başrollerinde ve 'nun yer aldığı , yeni bölüm ne zaman ve hangi gün? İşte Star Tv 16 Nisan yayın akışı ile bilgiler!

SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Seni Çok Bekledim yeni bölüm ile bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölüm yayın tarihi ve günü ise belli oldu. Bu akşam Star Tv ekranlarında "Kuzeyin Oğlu Volkan Konak" programı yer alacak.

Seni Çok Bekledim bugün bu akşam var mı? Seni Çok Bekledim neden yok, yeni bölüm ne zaman ve hangi gün? 16 Nisan 2021 Star Tv yayın akışı!

SENİ ÇOK BEKLEDİM NEDEN YOK?

dizisinin 12.yeni bölümü ile bu akşam (16 Nisan 2021) ekranlara gelmesi bekleniyordu. Ancak Volkan Konak'ın sunumu ile Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı bu akşamdan itibaren ekranlarında başlayacak.

LİSTESİ (16 NİSAN 2021 CUMA) İÇİN TIKLAYINIZ

Seni Çok Bekledim bugün bu akşam var mı? Seni Çok Bekledim neden yok, yeni bölüm ne zaman ve hangi gün? 16 Nisan 2021 Star Tv yayın akışı!

SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

yeni bölüm ile 21 Nisan Çarşamba akşamı ekranlarında olacak. Bu kapsamda; dizinin yayın günü değişmiş oldu. Dizi artık Cuma akşamı değil Çarşamba akşamları ekranlarda yer alacak.

Seni Çok Bekledim bugün bu akşam var mı? Seni Çok Bekledim neden yok, yeni bölüm ne zaman ve hangi gün? 16 Nisan 2021 Star Tv yayın akışı!

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadir, gemileri yakmış, Cemal'e karşı savaş baltalarını çıkarmıştır. Kardeşi Erol'la işbirliği yaparak şirketteki hisse dengesini lehine çevirme kararı alır. Ancak tam bu sırada öğrendikleri aklını fena halde karıştırır. Ayliz, yaşadığı şokun etkisindedir. Tesellisi, durumdan habersiz olsa bile, her zaman yanında olan Kadir'dir.

Seni Çok Bekledim 12. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

Seni Çok Bekledim bugün bu akşam var mı? Seni Çok Bekledim neden yok, yeni bölüm ne zaman ve hangi gün? 16 Nisan 2021 Star Tv yayın akışı!

İsmet, Cemal'in baskısıyla bildiklerini Kadir'le paylaşamaz. Yine de öğrendiği bilgi, başına bela olur. Karısı Songül'le birlikte kan donduran bir olayla yüzleşirler. Cemal, bir an önce hamlesini yapıp şirketi ele geçirmenin derdindedir. Kadir'i saf dışı bırakacak bir planın peşindeyken kendi öz oğlu Erol'a vereceği zarar aklının ucundan bile geçmez.

ARKADAŞINA GÖNDER
Seni Çok Bekledim bugün bu akşam var mı? Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman? 16 Nisan 2021 Star Tv yayın akışı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA