Seni Çok Bekledim bugün bu akşam var mı? Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman? 16 Nisan 2021 Star Tv yayın akışı!

Star Tv ekranlarına Cuma akşamları gelen Seni Çok Bekledim yeni bölüm kanalın 16 Nisan 2021 tarihli yayın akışında yer almadı. Hal böyle olunca; dizinin hayranları Seni Çok Bekledim bu akşam var mı yok mu, yeni bölüm ne zaman gibi sorulara yanıt aramaya başladılar. Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Seni Çok Bekledim neden yok, yeni bölüm ne zaman ve hangi gün? İşte Star Tv 16 Nisan yayın akışı ile bilgiler!

SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Seni Çok Bekledim yeni bölüm ile bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölüm yayın tarihi ve günü ise belli oldu. Bu akşam Star Tv ekranlarında "Kuzeyin Oğlu Volkan Konak" programı yer alacak.