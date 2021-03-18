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18 Mart 2021 Televizyon Yayın Akışı

18 Mart 2021 - Star Yayın Akışı

Star Yayın Akışı Programı - TV de Bugün Star kanalında yayınlanacak olan dizi, film ve diğer programların günlük yayın akışı bilgilerine bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. Star canlı yayın akışı programı şöyle;

Star Star

  • 07:00 Mesut Yar ile Bugün
  • 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
  • 13:15 Gerçeğin Peşinde
  • 16:30 Seni Çok Bekledim
  • 18:30 Ana Haber Bülteni
  • 20:00 Akrep
  • 22:30 Yerli Film : Yakışıklı

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