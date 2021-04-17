Kardeşlerim 9.bölüm fragmanı izle: Kardeşlerim yeni bölümde büyük itiraf!

Kardeşlerim 9.bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim yeni bölümde; Berk gözaltına alınacak ve çocuklar amcalarına bir şey olacak korkusu yaşarken üstüne bir de sokakta kalacaklar. Çaresiz kalan çocuklar ise İstanbul'u terk etmeye karar verecekler. Kardeşlerim yeni bölüm ile bu akşam ATV ekranlarında olacak!

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Senden hoşlandığımı söyleyecektim..."

Hastaneye kaldırılan Orhan'ın durumu kritiktir. Kocasını kaybetme korkusuyla deliye dönen Şengül, olanların suçunu çocuklara atar ve onları evden kovar. Berk, gözaltına alınır. Çocuklar amcalarına bir şey olacak korkusu yaşarken bir de sokakta kalınca, çaresiz İstanbul'u terk etmeye karar verirler. Akif ise Berk'i kurtarmak için bir plan peşindedir. Kadir'i ikna edemeyeceğini bildiğinden Ömer ile görüşmeye karar verir. Ömer'in vereceği karar kardeşlerin kaderini etkileyecektir.

Kardeşlerim 9. Bölüm (17 Nisan 2021 Cumartesi) 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! Şok aşk itirafı...