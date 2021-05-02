ZULA Sistem Gereksinimleri - ZULA Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi İçin Gerekli PC Donanım Özellikleri Nedir?

ZULA Türk yapımı bir FPS oyunudur. Ücretsiz bir oyun olan FPS internet üzerinden PC ye indirilip oynanabilir. Ancak her oyun gibi ZULA oyunun da gerekli sistem gereksinimleri vardır. Sistem gereksinimleri eğer oyun ile uyumlu olmazsa oyuncular bu oyunu oynarken birçok sıkıntı çekebilirler. Peki ZULA oyunu için minimum sistem gereksinimleri nelerdir? Tüm detaylar bu yazıda...

ZULA GEREKSİNİMLERİ

ZULA her oyun gibi sistem gereksinimleri farklı olan bir oyundur. Sistem gereksinimlerine uygun bir PC ile bu oyunu oynamak oyun sırasında yaşanacak herhangi bir aksaklığın önüne geçer. Sistem gereksinimleri aslında PC donanım özellikleridir. Bu gereksinimler oyuna uygun olmazsa oyun oynamak bir eziyet haline gelebilir. Oyunun en güzel şekilde oynanması ve tadının çıkarılması için ZULA oyununu indirmeden ya da bilgisayar almadan önce sistem gereksinimleri kontrol edilmelidir.

ZULA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

ZULA oyunu için gerekli olan sistem gereksinimleri neredeyse her bilgisayarda mevcuttur. Türk Yapımı olan bu oyun fazla depolama kaplamayan ancak oldukça keyif veren bir oyundur. ZUA oynamak için gerekeli olan sistem gereksinimleri minimum ve önerilen olarak ayrılmıştır. Bu gereksinimlerden ise aşağıdaki paragraflarda söz edilmiştir.

ZULA PC DONANIM ÖZELLİKLERİ

ZULA PC üzerinden oynanan Türk yapımı bir bilgisayar oyunudur. Bu oyunun içerisinde çeşitli oyunlar bulunmaktadır. Pek çok kişi tarafından severek ve ilgiyle oynanan bu oyunun sistem gereksinimleri aslında fazla zor değildir. Oldukça kolay bir şekilde yüklenen ZULA oyunu için gerekli PC Donanım özellikleri çok araştırılmaktadır. ZULA oynamak için önerilen PC Donanım özellikleri şunlardır:

İşletim Sistemi: Windows Vista / 7, 8, 10

İşlemci: Pentium 4 2.4 GHz / Athlon 3000

Bellek: 4048 MB RAM

Ekran Kartı: GeForce 5730 / Radeon 9003

DirectX: Sürüm 9.0

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

ZULA MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Tamamen Türk yapımı olan ZULA oyununu oynamak isteyen kişiler oyunu edinmeden önce oyun ile ilgili bazı araştırmalar yaparlar. Bunlardan birisi de minimum sistem gereksinimlerinin ne kadar olduğudur. ZULA oyununu oynayabilmek için gerekli olan minimum sistem özellikleri şunlardır:

İşletim Sistemi: Windows Vista 7, 8, 10

İşlemci: Pentium 4 2.4 GHz / Athlon 2500

Bellek: 2024 MB RAM

Ekran Kartı: GeForce 5730 /Radeon 9003

DirectX: Sürüm 9.0

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

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