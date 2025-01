World of Tanks Blitz Sistem Gereksinimleri - World of Tanks Kaç GB, Önerilen PC Donanım Özellikleri Nedir?

World of Tanks Blitz oyununda istenilen tank seçilebiliyor. Seçilen tank yükseltilerek de savaşlara katılmak mümkün oluyor. Tamamen ücretsiz olan World of Tanks Blitz oyunu dünyanın her yerinde oynanan bir oyundur. 4 yıldır piyasada olan bu oyun hâlâ yeni oyuncularla buluşmaktadır. Yeni oyuncuların bilmesi gereken en önemli şeylerden birisi ellerindeki bilgisayarın oyuna uygun olup olmadığıdır. Bu da PC donanım özellikleri ile World of Tanks Blitz sistem gereksinimleri karşılaştırılarak öğrenilebilir. Peki World of Tanks Blitz PC donanım özellikleri nelerdir? Ayrıntılar bu yazıda...

World of Tanks Blitz Gereksinimleri

Her oyunda sistem gereksinimleri bulunur. Bu gereksinimler oyunun hangi bilgisayarda oynanabileceğini anlamak için gereklidir. World of Tanks Blitz sistem gereksinimlerine oyunu indirmeden bakmak gereklidir. World of Tanks Blitz Sistem Gereksinimleri zor gereksinimler değildir. Hatta bu oyunun gereksinimleri çoğu bilgisayarın sistem gereksinimleriyle uyuşmaktadır. Ancak yine de World of Tanks Blitz yükleyecek kişiler ellerindeki PC nin özellikleri ile oyunun sistem gereksinimlerini karşılaştırmalılardır.

World of Tanks Blitz PC Donanım Özellikleri

World of Tanks Blitz bilgisayar oyunudur. Bu oyunu yüklemeden önce kişi elindeki bilgisayarın donanım özelliklerini öğrenmeli ve World of Tanks Blitz sistem gereksinimleri ile karşılaştırmalıdır. Birbirlerine uyduğu takdirde de oyunu yüklemelidir. World of Tanks Blitz PC donanım özellikleri ise şunlardır:

İşletim Sistemi: Win 10 64 bit

İşlemci: 3.0 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 3 GB

World of Tanks Blitz Minimum Sistem Gereksinimleri

Bilgisayar oyunlarının genellikle iki çeşit sistem gereksinimleri bulunur. Bunlar minimum ve önerilen sistem gereksinimleridir. Oyunun yüklenebilmesi için minimum sistem gereksinimleri yeterlidir. World of Tanks Blitz minimum sistem gereksinimleri ise şu şekildedir: