Kırmızı Oda 38. Bölüm fragmanı yayında: Kırmızı Oda yeni bölüm Sadi ve Miço yüz yüze!

Manolya Hanım'ın danışanlarının hayat hikayelerini ekrana getiren Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin son bölümlerinde Delikanlı Sadi'nin çocukluk travmaları ile Vahit'in ailesini derinden etkileyen problemleri ele alınıyor. Kırmızı Oda 38. Bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde hem Sadi'nin hayatında hem de Vahit, Zafer ve Mitra arasında işler hayli karışıyor. İşte Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı.

KIRMIZI ODA 38. BÖLÜM FRAGMANI

Vahit'in Şehrazat olarak tanıdığı Mitra ile yaşadığı yasak aşk, olaya Vahit'in oğlu Zafer'in de dahil olmasıyla içinden çıkılmaz bir hal alır. Mitra ile Zafer'in karşılaşması dikkat çekerken, her ikisi de bu durumu Manolya Hanım'a itiraf eder. Olayı öğrenen Manolya Hanım şok geçirir. Kırmızı Oda 38. Bölüm fragmanında Delikanlı Sadi çocukluk arkadaşı Mehmet Miço ile yüz yüze gelir. İkili arasında yaşanacaklar yeni bölümde ortaya çıkacak. Kırmızı Oda 38. Bölüm fragmanı haberimizde.