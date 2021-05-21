Kırmızı Oda 38. Bölüm fragmanı yayında: Kırmızı Oda yeni bölüm Sadi ve Miço yüz yüze!

Manolya Hanım'ın danışanlarının hayat hikayelerini ekrana getiren Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin son bölümlerinde Delikanlı Sadi'nin çocukluk travmaları ile Vahit'in ailesini derinden etkileyen problemleri ele alınıyor. Kırmızı Oda 38. Bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde hem Sadi'nin hayatında hem de Vahit, Zafer ve Mitra arasında işler hayli karışıyor. İşte Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı.
KIRMIZI ODA 38. BÖLÜM FRAGMANI
Vahit'in Şehrazat olarak tanıdığı Mitra ile yaşadığı yasak aşk, olaya Vahit'in oğlu Zafer'in de dahil olmasıyla içinden çıkılmaz bir hal alır. Mitra ile Zafer'in karşılaşması dikkat çekerken, her ikisi de bu durumu Manolya Hanım'a itiraf eder. Olayı öğrenen Manolya Hanım şok geçirir. Kırmızı Oda 38. Bölüm fragmanında Delikanlı Sadi çocukluk arkadaşı Mehmet Miço ile yüz yüze gelir. İkili arasında yaşanacaklar yeni bölümde ortaya çıkacak. Kırmızı Oda 38. Bölüm fragmanı haberimizde.
KIRMIZI ODA 37. BÖLÜM ÖZETİ
Mitra ve Vahit'in yasak aşkı içinden çıkılmaz bir hal alırken Vahit'in oğlu Zafer Mitra ile karşılaşır. İkilinin bu tesadüfi karşılaşması aşk ihtimaliyle izleyiciyi sarsar. Kırmızı Oda son bölümünde Mehmet Miço'nun yetişkin hali ilk kez görüldü. Bir süredir Delikanlı Sadi'yi takip eden Miço, Kırmızı Oda 37. Bölümün son sahnesinde, Sadi'nin düşmanı Hikmet'in odasına girdi.
KIRMIZI ODA SON BÖLÜM NASIL BİTTİ?
Yeni bölüm fragmanında ise ikilinin iş birliği yaptığı görülüyor. Kardeş gibi büyüdüğü çocukluk arkadaşı Miço'yu yıllardır hasretle arayan Sadi, onun düşmanıyla ahbaplık ettiğini öğrendiğinde neler yaşayacak, Miço Sadi'ye nasıl bir kötülük yapacak? Detaylar Kırmızı Oda 38. Bölüm fragmanında. Kırmızı Oda 38. Bölüm bu akşam saat 20:00'de TV8'de.
KIRMIZI ODA 38. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
Kırmızı Oda 38. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video