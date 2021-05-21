Kırmızı Oda 38. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video
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Kırmızı Oda 38. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 21.05.2021 | 14:06
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64. Bölüm Final Fragmanı yayınlandı | Video 15.05.2021 | 13:45
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Akıncı 20. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 14.05.2021 | 15:02
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Benim Adım Melek 65.Bölüm 2.Fragmanı yayınlandı | Video 12.05.2021 | 12:22
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Kırmızı Oda 38. Bölümde Miço Mehmet, Delikanlı Sadi ile karşı karşıya geliyor. Çocukken birbirlerine kol kanat geren adeta ağabey kardeş gibi yaşayan Miço ve Sadi, büyüdüklerinde çok farklı iki karakter olarak karşılaşacak. Vahit, Şehrazat ve Zafer üçgeninde işler karışmaya başlıyor. Bu durum karşısında Doktor Hanım ne yapacak? İşte merakla beklenen Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı.