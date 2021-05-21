Video Fragman Kırmızı Oda 38. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

Kırmızı Oda 38. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

Kırmızı Oda 38. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video
21.05.2021 | 14:06

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Kırmızı Oda 38. Bölümde Miço Mehmet, Delikanlı Sadi ile karşı karşıya geliyor. Çocukken birbirlerine kol kanat geren adeta ağabey kardeş gibi yaşayan Miço ve Sadi, büyüdüklerinde çok farklı iki karakter olarak karşılaşacak. Vahit, Şehrazat ve Zafer üçgeninde işler karışmaya başlıyor. Bu durum karşısında Doktor Hanım ne yapacak? İşte merakla beklenen Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı.

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