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Giriş Tarihi: 26.5.2021 19:27

Atv canlı yayın ile . yeni bölüm izle! (26 Mayıs 2021) yeni bölüm tamamı izle!

Atv canlı yayın ile Kuruluş Osman 60. yeni bölüm izle! 26 Mayıs 2021 Kuruluş Osman yeni bölüm tamamı izle!

Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi yeni bölüm izle ekranı ile akşam saatleriyle beraber gündeme geliyor. Yapımda bu hafta obada Malhun Hatun ile düğün yapan Osman Bey, ardından ise intikam için Togay ile karşı karşıya geliyor. Sevilen dizi her hafta Çarşamba günü izleyenleriyle buluşurken bu kapsamda Atv canlı yayın ile . Yeni bölüm izle ekranı araştırılmaya başlandı. İşte Atv canlı yayın ile Kuruluş Osman yeni bölüm izleme linki ve yapıma dair tüm detaylar…

Atv canlı yayın ile bu akşam izleyenleriyle buluşacak olan Kuruluş Osman yeni bölüm izle ekranı ile gündeme geliyor. Dizinin bu akşam yayınlanacak olan bölümünü televizyon ekranları yerine internet üzerinden takip etmek isteyen diziseverler "Kuruluş Osman yeni bölüm izle" araştırmasına çıktı. Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen yapımda bu hafta Malhun ve Osman'ın düğünleri yapılırken öte yandan Bala Hatun yaşanan bu olay karşısında gözyaşlarına boğuluyor. Öte yandan Bamsı Bey, Togay tarafından ağır şekilde yaralanıyor. İşte Atv canlı yayın ile Kuruluş 60. Osman yeni bölüm izle ekranı ve tüm detaylar…

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Kuruluş Osman'ın 60'ıncı bölümünde; bir yanda Osman Bey ve Malhun Hatun'un düğünü yapılırken, diğer yanda Togay obaya baskın yapmak için plan kuruyor.

Yeni bölümde Osman Bey ile yaptığı anlaşmayı bozmaya karar veren Togay, Domaniç yaylasına göçen Kayı obasına saldırı düzenleyecek. Burada Bamsı Bey'le karşı karşıya gelen Togay, Bamsı Bey'i ağır yaralayacak.

"Şimdi intikam vaktidir" diyerek Togay'ın karşısına dikilen Bamsı Bey, Togay tarafından yaralanırken; fragmanda Togay'ın "Osman'a bir baba acısı daha yaşatayım" sözleri dikkat çekiyor.

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Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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