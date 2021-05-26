Atv canlı yayın ile Kuruluş Osman 60. yeni bölüm izle! (26 Mayıs 2021) Kuruluş Osman yeni bölüm tamamı izle!

Atv canlı yayın ile bu akşam izleyenleriyle buluşacak olan Kuruluş Osman yeni bölüm izle ekranı ile gündeme geliyor. Dizinin bu akşam yayınlanacak olan bölümünü televizyon ekranları yerine internet üzerinden takip etmek isteyen diziseverler "Kuruluş Osman yeni bölüm izle" araştırmasına çıktı. Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen yapımda bu hafta Malhun ve Osman'ın düğünleri yapılırken öte yandan Bala Hatun yaşanan bu olay karşısında gözyaşlarına boğuluyor. Öte yandan Bamsı Bey, Togay tarafından ağır şekilde yaralanıyor. İşte Atv canlı yayın ile Kuruluş 60. Osman yeni bölüm izle ekranı ve tüm detaylar…