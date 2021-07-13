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Giriş Tarihi: 13.7.2021 17:03

Maraşlı final mi yapıyor, neden bitiyor? Maraşlı bu akşam final bölümüyle ekranlara veda edecek!

Maraşlı final mi yapıyor, neden bitiyor? Maraşlı bu akşam final bölümüyle ekranlara veda edecek!

Atv’nin reytinglerde rekortmen dizisi Maraşlı final bölümüyle bu akşam ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. TIMS&B Productions imzalı, ilk bölümü ise 11 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık ve Ercan Uğur'un kaleme aldığı aksiyon, aşk ve heyecanın bir arada olduğu yapımın bu kararı sonrasında "Maraşlı final mi yapıyor, neden bitiyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Maraşlı dizisinin final bölümüne dair detaylar...

Televizyon ekranlarının iddialı dizisi Maraşlı final kararı ile sevenlerini üzdü. Başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz'in yer aldığı yapımda izleyenler bir sezon boyunca aşk, aksiyon ve heyecana adeta doydu. Yapımın aldığı karar sonrasında dizinin son bölümüne ait fragman yayınlanırken bu kapsamda ise "Maraşlı final mi yapıyor, neden bitiyor?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte Maraşlı final bölümüne dair detaylar…

Mehmet, kardeşinin mezarını ziyaret ederek, geçmişinin yükününden kurtulabilecek midir?

Maraşlı SON FİNAL 26. Bölüm (13 Temmuz 2020 Salı) Son Fragmanı izle! Maraşlı'dan muhteşem final! Yürek yakan veda...

Annesini kaybeden Savaş, her yerde Hurdacı'yı arar. Hurdacı, Kadir ile kaçış planı yapmaktadır. Savaş, Hurdacı'dan intikamını almak için Maraşlı'yı öldürmeye karar verir. Gözü iyice kararan Savaş, amacına ulaşabilecek midir?

Maraşlı, Hurdacı'nın kaçmak üzere olduğunun haberini alır. Annesi ve kardeşinin öcünü almak ve Mahur'la yeni bir hayata başlamak isteyen Maraşlı'yı büyük finalde nasıl bir son beklemektedir?

MARAŞLI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Dizinin final kararı ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

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Maraşlı final mi yapıyor, neden bitiyor? Maraşlı bu akşam final bölümüyle ekranlara veda edecek!
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