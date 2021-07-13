Maraşlı final mi yapıyor, neden bitiyor? Maraşlı bu akşam final bölümüyle ekranlara veda edecek!

Televizyon ekranlarının iddialı dizisi Maraşlı final kararı ile sevenlerini üzdü. Başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz'in yer aldığı yapımda izleyenler bir sezon boyunca aşk, aksiyon ve heyecana adeta doydu. Yapımın aldığı karar sonrasında dizinin son bölümüne ait fragman yayınlanırken bu kapsamda ise "Maraşlı final mi yapıyor, neden bitiyor?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte Maraşlı final bölümüne dair detaylar…
Mehmet, kardeşinin mezarını ziyaret ederek, geçmişinin yükününden kurtulabilecek midir?
Maraşlı SON FİNAL 26. Bölüm (13 Temmuz 2020 Salı) Son Fragmanı izle! Maraşlı'dan muhteşem final! Yürek yakan veda...
Annesini kaybeden Savaş, her yerde Hurdacı'yı arar. Hurdacı, Kadir ile kaçış planı yapmaktadır. Savaş, Hurdacı'dan intikamını almak için Maraşlı'yı öldürmeye karar verir. Gözü iyice kararan Savaş, amacına ulaşabilecek midir?