Maraşlı final mi yapıyor, neden bitiyor? Maraşlı bu akşam final bölümüyle ekranlara veda edecek!

Maraşlı, Hurdacı'nın kaçmak üzere olduğunun haberini alır. Annesi ve kardeşinin öcünü almak ve Mahur'la yeni bir hayata başlamak isteyen Maraşlı'yı büyük finalde nasıl bir son beklemektedir?

MARAŞLI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Dizinin final kararı ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.