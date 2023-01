AFK Ne Demek? Oyunlarda AFK Anlamı ve Açılımı Nedir, Ne Anlama Gelir?

Metin2, Knight Online, League of Legends gibi dünyaca ünlü online oyunlarla beraber birçok farklı oyunlar ortaya çıktı. Oyunların artması online oyuncu sayısını da arttırdı. Oyun dünyasında oyuncular kendi aralarında bazı kelimeler ve kısaltmalar da ortaya çıkararak online oyunlar daha eğlenceli hale geldi. Bu ifadelerden biri de AFK. AFK ne demek? Merak edilen kelimenin anlamını açıklayacağız. AFK nedir, açılımı ne anlama gelir? İşte detaylar…

AFK NE DEMEK?

AFK bir durum bildirisi olarak açıklayabiliriz. Genel olarak bilgisayar başında değil anlamına gelir. Oyuncu uzun süre bilgisayar başında olmadığı zaman karşısındaki oyuncuya bu ifadeyi kullanır. Bunu daha iyi anlayabilmeniz için WhatsApp'ta yer alan durum bilgilendirmesi gibidir. Müsait değil, meşgul gibi anlamlara gelebilir.

AFK NEDİR?

AFK'nın bir de oyun anlamına bakarsak; yine durum bildirisi olarak karşımıza çıkıyor. Bir oyuncu oyunda çevrimiçi gözükebilir ama oyun başında değildir. Bu durumu karşıdaki oyunculara AFK olarak bildirir. Çoğu kullanıcı bu ifadeyi oyunda banlanmamak için kullanır. Eğer sizde ilk defa online oyun oynuyorsanız, acil bir işiniz çıkarsa sohbetten AFK bildirimi yapabilirsiniz.

AFK AÇILIMI

AFK açılımı "Away From Keyboard" kelimelerinin kısaltılmasıdır. Away From Keyboard cümlesinin Türkçe karşılığı da klavye başında değilim demektir. Aslında bu terim İngilizce bir kısaltma olarak oyunlarda kullanılmaya başlanmıştır.