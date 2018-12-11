Ahmet Kural ve Sıla'dan son dakika gelişmesi! O darp raporu geçersiz mi?

Herkesin merak ettiği Ahmet Kural Sıla kavgasından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bilindiği gibi Sıla, Çağlayan Adliyesi'ne giderek kendisini darp ettiği gerekçesiyle Ahmet Kural'dan şikayetçi olmuştu. Sıla'nın darp raporu aldığı hastane ve o belgeyle ilgili çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. İşte Sıla ile Ahmet Kural davasının seyrini değiştirecek o gelişme...

Ahmet Kural ve Sıla’dan son dakika gelişmesi! O darp raporu geçersiz mi?

Magazin dünyası Ahmet Kural ile Sıla arasında yaşananları konuşuyor. Son dakika haberine göre Ahmet Kural'ın avukatı, Sıla'nın özel bir hastaneden aldığı darp raporuna itiraz etti. İtiraz sonucunda da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakülyesi Anabilim Dalı uzmanları bu darp raporunu incelediler. İncelem sonucunda çok ilginç bir sonuç ortaya çıktı. İşte son dakika gelişmeleri...

Ahmet Kural ve Sıla’dan son dakika gelişmesi! O darp raporu geçersiz mi?

Uzmanlar; savcılığa darp iddiasıyla başvuran Sıla'nın fotoğraflarına da bakarak, vücudundaki şiddet bulgularını ve olayın meydana geliş şeklini araştırdı. Raporun, adli tıbbi değerlendirmeye uygun olup olmadığına da bakıldı.

Ahmet Kural ve Sıla’dan son dakika gelişmesi! O darp raporu geçersiz mi?

"OLUŞMA ŞEKLİ BELİRSİZ"

Yapılan incelemeden; Sıla'nın uzun süreli fiziksel şiddete uğradığı iddiasını çürüten bir sonuç çıktı. Kararda; Sıla'nın raporunun, vücudundaki yaralanmaların ne zaman ve ne şekilde oluştuğuyla ilgili net bir adli değerlendirme yapılabilmesi açısından eksik ve yetersiz olduğu belirtildi. Uzmanlar; Sıla'nın raporunda, yaralanmaların ayrıntılı tanımının bulunmadığını da belirtti.

Ahmet Kural ve Sıla’dan son dakika gelişmesi! O darp raporu geçersiz mi?

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nın incelemesinde şu ifadeler yer aldı: 'Kişinin, iddia edildiği gibi 45 dakika sistematik şekilde şiddete maruz kaldığına dair travma bulguları raporda tarif edilmediği için söz konusu rapor tıbben kabul edilemez.'

Ahmet Kural ve Sıla’dan son dakika gelişmesi! O darp raporu geçersiz mi?

Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel'in de "Sıla herkesi kandırdı mı?" isimli yazısı şu şekilde;

"İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı uzmanları; Sıla'nın, Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddiasıyla özel bir hastaneden aldığı darp raporunu inceledi ve şu sonuca vardı: 'Rapor, Sıla'nın vücudundaki yaralanmaların oluş şeklini net bir şekilde tarif etmiyor.

Eksik ve yetersiz. Tıbben kabul edilemez.' Öncelikle bu haberi yapan GÜNAYDIN'dan Ömer Karahan'ı kutluyorum. Söz konusu kavgadan 18 saat sonra arkadaşlarıyla eğlenirken çekildiği iddia edilen görüntülerde de Sıla'nın çok mutlu olduğuna ve bahsedilen darp izlerine rastlanmadığına dair bir haber de çıkmıştı!

Ahmet Kural ve Sıla’dan son dakika gelişmesi! O darp raporu geçersiz mi?

Şimdi yanıtlanması gereken sorular var. Eğer olay Kural'ın anlattığı gibi geliştiyse;

Sıla, Kural'ı aldattığını itiraf ettikten sonra evden kovulmayı hazmedemeyip ünlü oyuncuya iftira mı attı?

Ahmet Kural ve Sıla’dan son dakika gelişmesi! O darp raporu geçersiz mi?

KADININ BEYANI ESAS MIDIR?

Kural, "Sıla'yı evden göndermek istedim ancak gitmedi. Birbirimizi kollarımızdan tutup sarstık, defalarca yere düştük. Arbede sırasında ben de yaralandım, belimi çarptım ve iki gün boyunca kalkamadım. Ama şikayetçi olmadım" demişti.

Eğer ortada Sıla'nın bahsettiği gibi bir darp olayı yoksa ünlü şarkıcı Türk halkını kandırdı mı? Sıla'nın tanıkları da yalan mı söyledi? Adli tıp uzmanlarının 'Tıbben kabul edilemez' dediği özel hastane raporu sahte mi?

Ahmet Kural ve Sıla’dan son dakika gelişmesi! O darp raporu geçersiz mi?

Eğer Sıla, Kural'a "Seni bitireceğim" diyerek ünlü oyuncuya iftira atıp sosyal medyada linç edilmesine neden olduysa, bu olaydan en çok erkeklerden şiddet gören kadınlar zarar görür! Bu tür davalarda genelde kadının beyanı esas alınır. Kadının inandırıcı olması yeterli görülür.

'Kadının beyanı esastır' tartışılan bir uygulama. Bazı davalarda kadınların erkeğe iftira attığı ortaya çıktı. Eğer Sıla'nın, kadına yönelik şiddet gibi toplumun hassas olduğu bir konuyu kendi hırsı ve çıkarları için kullandığı ortaya çıkarsa kadınlara en büyük kötülüğü yine bir kadın yapmış olur.

Ahmet Kural ve Sıla’dan son dakika gelişmesi! O darp raporu geçersiz mi?