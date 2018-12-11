Ahmet Kural ve Sıla’dan son dakika gelişmesi! O darp raporu geçersiz mi?

KADININ BEYANI ESAS MIDIR?

Kural, "Sıla'yı evden göndermek istedim ancak gitmedi. Birbirimizi kollarımızdan tutup sarstık, defalarca yere düştük. Arbede sırasında ben de yaralandım, belimi çarptım ve iki gün boyunca kalkamadım. Ama şikayetçi olmadım" demişti.

Eğer ortada Sıla'nın bahsettiği gibi bir darp olayı yoksa ünlü şarkıcı Türk halkını kandırdı mı? Sıla'nın tanıkları da yalan mı söyledi? Adli tıp uzmanlarının 'Tıbben kabul edilemez' dediği özel hastane raporu sahte mi?