Ahmet Kural ve Sıla'dan son dakika gelişmesi! O darp raporu geçersiz mi?
Herkesin merak ettiği Ahmet Kural Sıla kavgasından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bilindiği gibi Sıla, Çağlayan Adliyesi'ne giderek kendisini darp ettiği gerekçesiyle Ahmet Kural'dan şikayetçi olmuştu. Sıla'nın darp raporu aldığı hastane ve o belgeyle ilgili çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. İşte Sıla ile Ahmet Kural davasının seyrini değiştirecek o gelişme...
Magazin dünyası Ahmet Kural ile Sıla arasında yaşananları konuşuyor. Son dakika haberine göre Ahmet Kural'ın avukatı, Sıla'nın özel bir hastaneden aldığı darp raporuna itiraz etti. İtiraz sonucunda da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakülyesi Anabilim Dalı uzmanları bu darp raporunu incelediler. İncelem sonucunda çok ilginç bir sonuç ortaya çıktı. İşte son dakika gelişmeleri...
Uzmanlar; savcılığa darp iddiasıyla başvuran Sıla'nın fotoğraflarına da bakarak, vücudundaki şiddet bulgularını ve olayın meydana geliş şeklini araştırdı. Raporun, adli tıbbi değerlendirmeye uygun olup olmadığına da bakıldı.
"OLUŞMA ŞEKLİ BELİRSİZ"
Yapılan incelemeden; Sıla'nın uzun süreli fiziksel şiddete uğradığı iddiasını çürüten bir sonuç çıktı. Kararda; Sıla'nın raporunun, vücudundaki yaralanmaların ne zaman ve ne şekilde oluştuğuyla ilgili net bir adli değerlendirme yapılabilmesi açısından eksik ve yetersiz olduğu belirtildi. Uzmanlar; Sıla'nın raporunda, yaralanmaların ayrıntılı tanımının bulunmadığını da belirtti.