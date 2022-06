Atiye kimdir? Afara konuğu Atiye kaç yaşında, nereli?

ATİYE KİMDİR?

Atiye, 22 Kasım 1988'de Almanya'nın Bremen şehrinde doğdu. Annesi Hollandalı, baba tarafından Antakya'lı olan Atiye, Arap asıllıdır.

Küçük yaşlarda piyano ve dans derslerine başladı. 8 yaşında Almanya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı, burada altı ay yaşadıktan sonra İzmir'e yerleşti. İzmir'den Almanya'ya geri dönüşü öncesi bir yıl Hollanda CKE okulunda sanat eğitimi alan Atiye, Bremen'de şan derslerine başladı.

2007'de ilk stüdyo albümü Gözyaşlarım'ı yayınladı. O zamanlar "Atiye Deniz" adı ile kendini duyurdu. Albümde hem İngilizce hem de Türkçe sözlü şarkılara yer veren Atiye, çıkış şarkısı "Don't Think" ile internette kısa zaman içerisinde popüler oldu. Bu şarkısıyla 2007 yılında düzenlenen Kral Türkiye Müzik Ödülleri "En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı" ödülünü aldı.

Almanya'da lise eğitimini tamamlayan sanatçı 2008 yılında Türkiye'ye geri dönüş yaptı. Atiye, ses eğitimini İzmir Devlet Opera ve Balesi Şan Pedagogu Bariton Aşkın Metiner ile sürdürmektedir.

Grammy Ödül Törenine katılan ilk Türk şarkıcı olan Atiye, 2011 MTV Avrupa Müzik Ödülleri'ni kazanarak Avrupa'nın en iyi Türk sanatçısı seçilmiştir.

Atiye, 2018 yılında ünlü prodüktör ve müzik yönetmeni olan Erol Sebebci ile birlikte Almanya'da evlenmiştir. 2019 yılında Almanya'da Ferah Feza adında bir kızı dünyaya gelmiştir. Atiye, ana dili Türkçenin yanı sıra iyi derecede Felemenkçe, Fransızca, Almanca, İngilizce ve İspanyolca bilmektedir.

ALBÜMLERİ

Gözyaşlarım (2007)

Atiye (2009)

Budur (2011)

Soygun Var (2013)

SİNGLE'LARI

Don't Think (2006)

Bring Me Back (2012)

Yetmez (2014)

Sor (2015)

Come to Me (2015)

Abrakadabra (2015)

Kalbimin fendi (2016)

İnşallah Canım Ya (2016)

Zamansız Aşklar (2017)

Radiant Night (2017)

We Got That La (2017)

Mazallah (2017)

Hisset (2018)

Tom Tom (2019)

Ses Seda Yok (2021)

Düet'leri

Kal (Teoman ile)

Güzelim ( Sultana ile)

Aşkistan (Ozan Doğulu ile)

Nasıl Yani ( İskender ,Mirkelam ile)

As I Am (TĀLĀ ile)

Tüm Bir Yaşam ( Erol Evgin ile)