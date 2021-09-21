Ayva Kalyesi tarifi: Ayva Kalyesi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından ana kadro yarışmacılarından Ayva Kalyesi istenmesi sonrasında Ayva Kalyesi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları merak edilerek araştırılıyor.

AYVA KALYESİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

AYVA KALYE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

500 gr kuzu kıyma

100 gr tereyağı

3 orta boy ayva

2 yemek kaşığı üzüm pekmezi

1 çay kaşığı tuz

4 su bardağı ılık su

AYVA KALYE NASIL YAPILIR?

Kıymayı tencereye alın. Orta ateşte bıraktığı suyu çekene kadar kavurun. Tuz ekleyip karıştırın. Ilık suyla üzüm pekmezini karıştırın. Ete ilave edin. Et yumuşayana kadar pişirin. Ayvaların kabuğunu soyup sekiz dilime ayırın. Tereyağını tavada eritip ayva dilimlerini ekleyin ve hafifçe kızartın. Ayva dilimlerini yağıyla birlikte ete ilave edin. Ayvalar yumuşayana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.

KAYNAK: acunn.com