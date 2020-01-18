17 Ocak Babil Reyting sonuçları burada! Babil dizisi reyting sonuçları sıralamasında kaçıncı oldu?
Dün akşam ilk bölümüyle ekranlara gelen Babil, reyting sonuçları sınavından geçer not aldı. Halit Ergenç, Ozan Güven, Birce Akalay, Aslı Enver, Nur Fettanoğlu ve Mesut Akusta gibi ünlü oyuncların yer aldığı Babil dizisi konusu da büyük bir ilgiyle araştırılıyordu. Çalıştığı üniversiteden atılan İrfan'ın (Halit Ergenç) oğlu Deniz'in beyninde tümör olduğu anlaşılır ve onun ameliyatı için çok para lazımdır. Zengin bir iş adamının yanında çalışan Egemen de (Ozan Güven) İrfan'ın çocukluk arkadaşıdır. Akıllarına gelen kolay yoldan para kazanma işlerinde ilk aşamada başarılı olsalar da gecenin sonunda başlarına gelenler her şeyi etkileyen cinsten olacaktır... Peki, Reyting sonuçları sıralamasında kim birinci oldu? 17 Ocak Babil reyting sonuçları konusunda ilk bilgiler burada!
Ekranlara gelen dizi ve filmler reyting sonuçlarında birinci olabilmek için dün akşam adeta kıyasıya rekabet etti. Cuma akşamı yayınlanan diziler arasında ATV'de izlenme rekorları kıran Hercai, Kanal D'de uzun soluklu dizi Arka Sokaklar, ve Star TV ekranlarının yeni dizisi Babil ekrana gelmişti. Medya gündemini takip edenler ''17 Ocak Babil dizisi Reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dizilerden Babil dizisi'nin sıralaması en çok merak edilenler arasında yer aldı. Total'de ATV'nin sevilen dizisi Hercai zirvedeki yerini koruyordu. Peki, 17 Ocak Dün akşamın reyting sonuçları açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi? Babil, Arka Sokaklar, Hercai sıralamasında kim birinci oldu?
BABİL REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASINDA KAÇINCI OLDU?
Yayın hayatına dün akşam başlayan Babil dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İlk bölümü Star TV ekranlarında yayınlanan dizi ile ilgili olarak 17 Ocak reyting sonuçları merakla araştırılıyor. Haberimizin devamından dün akşamın Total ve AB sıralamasına ulaşabilirsiniz...
TOTAL'DE İLK 10 PROGRAM
- ARKA SOKAKLAR KANAL D
- HERCAI ATV
- FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX
- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
- ARKA SOKAKLAR (ÖZET) KANAL D
- ESRA EROL'DA ATV
- BABIL STAR
- HERCAI (ÖZET) ATV
- SHOW ANA HABER SHOW
- ATV ANA HABER
- BABIL STAR
- FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX
- ARKA SOKAKLAR KANAL D
- PAYITAHT ABDULHAMID TRT 1
- GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW
- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
- HERCAI ATV
- O SES TURKIYE TV8
- SHOW ANA HABER SHOW
- ARKA SOKAKLAR (ÖZET) FOX