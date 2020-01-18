17 Ocak Babil Reyting sonuçları burada! Babil dizisi reyting sonuçları sıralamasında kaçıncı oldu?

Ekranlara gelen dizi ve filmler reyting sonuçlarında birinci olabilmek için dün akşam adeta kıyasıya rekabet etti. Cuma akşamı yayınlanan diziler arasında ATV'de izlenme rekorları kıran Hercai, Kanal D'de uzun soluklu dizi Arka Sokaklar, ve Star TV ekranlarının yeni dizisi Babil ekrana gelmişti. Medya gündemini takip edenler ''17 Ocak Babil dizisi Reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dizilerden Babil dizisi'nin sıralaması en çok merak edilenler arasında yer aldı. Total'de ATV'nin sevilen dizisi Hercai zirvedeki yerini koruyordu. Peki, 17 Ocak Dün akşamın reyting sonuçları açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi? Babil, Arka Sokaklar, Hercai sıralamasında kim birinci oldu?

BABİL REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASINDA KAÇINCI OLDU?

Yayın hayatına dün akşam başlayan Babil dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İlk bölümü Star TV ekranlarında yayınlanan dizi ile ilgili olarak 17 Ocak reyting sonuçları merakla araştırılıyor. Haberimizin devamından dün akşamın Total ve AB sıralamasına ulaşabilirsiniz...