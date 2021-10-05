Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı: Baht Oyunu 16. Bölümde neler olacak?

Kanal D ekranlarında yaz aylarında yayınlanmaya başlayan Baht Oyunu dizisi, romantik komedi tarzını sevenlerin araştırmaları arasında bulunuyor. Dizinin izleyenleri, Ada-Bora aşkını nelerin beklediğini "Baht Oyunu 16. Bölümde neler olacak?" sorusuyla araştırıyor. Baht Oyunu 16. Bölüm fragmanı haberimizde. İşte detaylar.

BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ada'nın ilk aşkının peşine düşen Bora, Ada'yı Turgut'la beraber görünce Turgut'u Ada'nın ilk aşkı zanneder.

Bora, Nergis ve Aslan'ı Turgut ile buluşturur ve Ada'nın ilk aşkını bulduğunu söyler. Ada, Tuğçe ve Rüzgar da onların buluştuğu restorana gelince tam bir curcuna yaşanır.

Bora tüm müdahalelere rağmen Ada'ya evlenme teklifi etmeye karar verir. Bora'dan önce Ada'nın kapısını çalan Tuğçe ise Ada'ya Rüzgar'la beraber sakladığı sırrı çözdüğünü söyler. Tuğçe'nin gerçekleri öğrenmesiyle sarsılan Ada, Bora'nın ailesiyle birlikte elinde çiçeklerle kapıya geldiğini görünce ne yapacağını şaşırır.