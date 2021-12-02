Bakla pilavı tarifi: Bakla pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Bakla pilavı tarifi, MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları tarafından yapılması sonrasında merak konusu olarak "bakla pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

BAKLA PİLAVI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

1 kg kabuklu kuru bakla

4 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay bardağı sıvı yağ

1 kg soğan

2 yemek kaşığı toz kırmızıbiber

BAKLA PİLAVI NASIL YAPILIR?

ÖN HAZIRLIK:

Pilavı yapılacak kabuklu kuru baklalar akşamdan ıslatılır.

Islatılan baklaların dış kabukları çıkarılır.

BAKLA PİLAVI YAPILIŞI

Geceden ıslatılan ve dış kabuklan çıkarılan baklalar alınır kaplayacak kadar şu eklenerek pişmeye bırakılır. Baklalar suyunu çekip yumuşayana kadar pişirilin. Baklalar pişmezse su ilavesi yapılarak pişirilir. Pişen baklalar haşlandığı tencerenin içerisinde tahta kaşık yardımı ile ezilerek püre haline getirilir. Ezilen baklaları farklı bir tencerede, kızartılan tereyağında bir süre kavrulur. Kavrulan baklalar servis tabağına alınır. Bakla pilavı ile tüketilmek üzere soğan iri iri doğranarak sıvı yağda kavrulur. Kavrulan soğana toz kırmızıbiber de eklenir ve biraz daha kavrularak pilavın üzerine dökülür. Bakla pilavı servise hazırdır.

BAKLA PİLAVI PÜF NOKTASI

Bakla pişirilirken karıştırılmamalıdır, Aksi takdirde dibi tutabilir.

KAYNAK: acunn.com