Baş Belası 13.bölüm izle: ATV ile Baş Belası son bölüm tamamı hemen izle!

BAŞ BELASI FİNAL BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aynalı cinayetler devam etmektedir. Katilin mesajlarının Şahin'i hedef aldığını düşünen İpek, olayın altında yatan sebebi bulmaya çalışırken katil Şahin'le iletişim kurar. Ekibe ve İpek'e haber vermeden katille buluşmaya giden Şahin içindeki karanlıkla sınanacağı bir sahnenin ortasında bulur kendini. Aynalı Katil, Şahin'e yıllarca peşinden koştuğu, kız kardeşini ondan koparan Bey'i sunar.

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Şahin, Bey'le birlikte Aynalı Katil'in elinde tutsakken İpek ve ekibi Şahin'i bulmak için canla başla uğraşmaktadır. İpek sonunda katilin kimliğini tespit ettiğinde bu sefer onu zorlu bir sınav beklemektedir. İpek ve Şahin seri cinayetler işleyen Aynalı Katil'i yakalayabilecek midir?