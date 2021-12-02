Bir Zamanlar Çukurova 115.bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde aşk mı kazanacak?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarına Perşembe akşamları gelen Bir Zamanlar Çukurova 115.bölümde Fikret, şirketin TIR'larıyla kaçakçılık yapıldığını öğrenince Çetin'le beraber TIR'ları arayıp uyuşturucuyu ele geçirir. Fikret, bu olayın arkasında Mehmet Kara olduğunu düşünür ve onu bitirmeye ant içer. Fikret, Züleyha'ya Mehmet Kara'nın kaçakçılık yaptığını söylerken, kendini korkunç bir tuzağın içinde bulur. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (115.BÖLÜM)

LÜTFİYE'NİN BAŞI BELAYA GİRİYOR

Lütfiye, Fekeli ile ilgili duyduklarını kaldıramayıp rahatsızlanır. Abdülkadir ise Hüseyin'in cinayeti kime itiraf ettiğini bulmak için harekete geçer. Öğrendiklerini yanlış biriyle paylaşmaya kalkan Lütfiye'nin başı büyük bir belaya girer.

ZÜLEYHA, FİKRET'İN AŞKINI KABULLENEMİYOR

Fikret ve Hakan arasında gerilim tırmanır ve yeniden kavgaya tutuşurlar. Hakan, Züleyha'nın karşısına çıkıp Fikret'in ona âşık olduğunu söyler. Züleyha reddedip Fikret'i savunmaya kalkınca Hakan'ı kırarken, kendisi de Fikret'le ilgili içten içe şüpheye düşer.

Bir Zamanlar Çukurova 115. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

FİKRET AŞK VE MANTIK ARASINDA KALIYOR

Fikret, Züleyha'ya âşık olduğunu kendisi de kabul edince gözü hiçbir şeyi görmez. Çetin'le dertleşirken Züleyha'yı Hakan'dan kıskandığını söyleyen Fikret, duygularını Züleyha'ya itiraf etmek ister. Lütfiye, çıkan dedikodulardan sonra Betül'le evlenmesinin doğru olduğunu söyleyince, Fikret, kalbi ve mantığı arasında kalır.

FİKRET TUZAĞA DÜŞÜYOR

Fikret, şirketin TIR'larıyla kaçakçılık yapıldığını öğrenince Çetin'le beraber TIR'ları arayıp uyuşturucuyu ele geçirir. Fikret, bu olayın arkasında Mehmet Kara olduğunu düşünür ve onu bitirmeye ant içer. Fikret, Züleyha'ya Mehmet Kara'nın kaçakçılık yaptığını söylerken, kendini korkunç bir tuzağın içinde bulur.