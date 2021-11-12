Bir Zamanlar Çukurova (BZÇ) 112. bölüm full izle! Züleyha, Ümit cinayetinden sorguya alınıyor





BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (BZÇ) 112. BÖLÜM ÖZETİ

Ümit cinayetinde oklar Züleyha'yı gösterir. Jandarma Züleyha'yı almaya gelirken, Züleyha geri dönüşünün olmayacağını düşünerek konaktakilerle vedalaşır. Hakan da Fikret de bu süreçte Züleyha'dan desteğini esirgemez. Züleyha kendisini ihbar edenin Hakan Gümüşoğlu olduğu fikrine kapılır. Üstelik Hakan'ın çok yakınında olduğuna artık emindir. Züleyha umutsuzluğa kapılmışken Fikret'in ifadesi durumu oldukça değiştirecektir.