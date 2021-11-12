Bir Zamanlar Çukurova (BZÇ) 112. bölüm full izle! Züleyha, Ümit cinayetinden sorguya alınıyor

Bir Zamanlar Çukurova (BZÇ) 112. Bölümle ATV ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölüm yayınını televizyondan izleyemeyen diziseverler "Bir Zamanlar Çukurova (BZÇ) 112. bölüm full izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
Bir Zamanlar Çukurova 112. Son bölüm izleme linki ve tüm detaylar şöyle;
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Ümit cinayetinde oklar Züleyha'yı gösterir. Jandarma Züleyha'yı almaya gelirken, Züleyha geri dönüşünün olmayacağını düşünerek konaktakilerle vedalaşır. Hakan da Fikret de bu süreçte Züleyha'dan desteğini esirgemez. Züleyha kendisini ihbar edenin Hakan Gümüşoğlu olduğu fikrine kapılır. Üstelik Hakan'ın çok yakınında olduğuna artık emindir. Züleyha umutsuzluğa kapılmışken Fikret'in ifadesi durumu oldukça değiştirecektir.