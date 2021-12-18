Büyük Kıyamet filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Orijinal ismi Global Meltdown olan filmde şehir merkezi ortadan ikiye yarılacak ve volkanlar çıkmaya çalışacak. Bir pilot ve arkadaşları ise volkan olmayan bir kara parçası arayacaklar. Peki; Büyük Kıyamet filmi konusu nedir? Büyük Kıyamet filmi oyuncuları kimler?

BÜYÜK KIYAMET FİLMİ KONUSU

Şehir merkezi ortadan ikiye yarılmaya ve yer altından volkanlar çıkmaya başlar. Çok büyük bir tektonik olay yaşanır ve insanlar ne yapacağını bilmeden kaçmaya başlar. Bir pilot ve yanındakiler volkan olmayan bir kara parçası arar.

BÜYÜK KIYAMET FİLMİ OYUNCULARI

Orjinal adı : Global Meltdown

Yönetmen : Daniel Gilboy

Yapım Yılı : 2017 - Kanada

Oyuncular : Cameron Gordon, Leanne Khol Young, Michael Paré, Patrick J. MacEachern