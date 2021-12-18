Büyük Kıyamet filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Orijinal ismi Global Meltdown olan filmde şehir merkezi ortadan ikiye yarılacak ve volkanlar çıkmaya çalışacak. Bir pilot ve arkadaşları ise volkan olmayan bir kara parçası arayacaklar. Peki; Büyük Kıyamet filmi konusu nedir? Büyük Kıyamet filmi oyuncuları kimler?
Şehir merkezi ortadan ikiye yarılmaya ve yer altından volkanlar çıkmaya başlar. Çok büyük bir tektonik olay yaşanır ve insanlar ne yapacağını bilmeden kaçmaya başlar. Bir pilot ve yanındakiler volkan olmayan bir kara parçası arar.
Orjinal adı : Global Meltdown
Yönetmen : Daniel Gilboy
Yapım Yılı : 2017 - Kanada
Oyuncular : Cameron Gordon, Leanne Khol Young, Michael Paré, Patrick J. MacEachern