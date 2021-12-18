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Giriş Tarihi: 18.12.2021 16:29

Büyük Kıyamet filmi konusu nedir? Büyük Kıyamet filmi oyuncuları kimler?

Büyük Kıyamet filmi konusu nedir? Büyük Kıyamet filmi oyuncuları kimler?

18 Aralık Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarına gelecek olan Büyük Kıyamet filmi konusu ve oyuncuları, sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Yönetmen koltuğunda Daniel Gilboy’un yer aldığı film 2017 yılı Kanada yapımıdır. Cameron Gordon, Leanne Khol Young gibi isimlerin yer aldığı Büyük Kıyamet filmi konusu nedir? Büyük Kıyamet filmi oyuncuları kimler?

Büyük Kıyamet filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Orijinal ismi Global Meltdown olan filmde şehir merkezi ortadan ikiye yarılacak ve volkanlar çıkmaya çalışacak. Bir pilot ve arkadaşları ise volkan olmayan bir kara parçası arayacaklar. Peki; Büyük Kıyamet filmi konusu nedir? Büyük Kıyamet filmi oyuncuları kimler?

BÜYÜK KIYAMET FİLMİ KONUSU

Şehir merkezi ortadan ikiye yarılmaya ve yer altından volkanlar çıkmaya başlar. Çok büyük bir tektonik olay yaşanır ve insanlar ne yapacağını bilmeden kaçmaya başlar. Bir pilot ve yanındakiler volkan olmayan bir kara parçası arar.

BÜYÜK KIYAMET FİLMİ OYUNCULARI

Orjinal adı : Global Meltdown

Yönetmen : Daniel Gilboy

Yapım Yılı : 2017 - Kanada

Oyuncular : Cameron Gordon, Leanne Khol Young, Michael Paré, Patrick J. MacEachern

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Büyük Kıyamet filmi konusu nedir? Büyük Kıyamet filmi oyuncuları kimler?
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