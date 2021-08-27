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Giriş Tarihi: 27.8.2021 23:34 Son Güncelleme: 27.8.2021 23:35

Çikolatalı Mousse Tarifi: Çikolatalı Mousse nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Çikolatalı Mousse Tarifi: Çikolatalı Mousse nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef son bölümde ana kadro yarışmacılarından istenen Çikolatalı Mousse ile ilgili tarif bilgileri merak edilerek Çikolatalı Mousse nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinde araştırılmaya devam ediliyor. Çikolatalı Mousse nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları yanıtları ve tüm detaylar.

Çikolatalı Mousse tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yapılmasının ardından merak konusu olarak Çikolatalı Mousse nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılıyor.

ÇİKOLATALI MOUSSE NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

  • 2 tatlı kaşığı toz jelatin
  • 3 çorba kaşığı kaynar su
  • 1 su bardağı süt
  • 150 gram (1 paket: 80 gram) bitter çikolata
  • 1 paket krema (200 ml)
  • 2 çorba kaşığı pudraşekeri

ÇİKOLATALI MOUSSE YAPILIŞI

  1. Toz jelatin ve kaynar suyu karıştırıp, jelatini eritin.
  2. Sütü tencereye boşaltıp kaynatın.
  3. Ocaktan alıp, içine küçük parçalara ayrılmış çikolata ilave edin ve 3-4 dakika çikolata eriyene dek karıştırın.
  4. Biraz soğutup, süzgeçten geçirilmiş jelatinli karışımı ilave edin ve karıştırdıktan sonra kenara alın.
  5. Ayrı bir yerde krema ve pudraşekerini iyice çırpıp, diğer karışıma ilave edin.
  6. Karıştırıp, porsiyonluk kaplara pay edin.
  7. Soğutup, dilediğiniz gibi süsleyerek servis yapın.
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Çikolatalı Mousse Tarifi: Çikolatalı Mousse nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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