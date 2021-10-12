Çöp Şiş tarifi: Çöp Şiş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Çöp Şiş tarifi ile ilgili detayları merak edenler Çöp Şiş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını yoğun şekilde sürdürmeye devam ediyor.

ÇÖP ŞİŞ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

ÇÖP ŞİŞ MALZEMELER

500 gram kuşbaşı kuzu eti

16 adet kiraz domates

Marinesi için:

1 adet büyük boy soğan

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

ÇÖP ŞİŞ YAPILIŞI

Eti marine etmek için rendelenmiş soğanın suyunu sıkıp bir kaba alın. İçine zeytinyağı, rendelenmiş sarımsak, tuz ve karabiberi ilave edip, karıştırın. Eti karışıma ekleyip, buzdolabında 2 saat bekleterek marine edin. Daha sonra çöp şişlere bir parça et, bir adet kiraz domates olmak üzere dizin. Yapışmaz yüzeyli bir tavada çevirerek pişirin. Yeşilliklerle birlikte sıcak servis yapın.