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Giriş Tarihi: 12.10.2021 22:08 Son Güncelleme: 12.10.2021 22:08

Çöp Şiş tarifi: Çöp Şiş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Çöp Şiş tarifi: Çöp Şiş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo, Somer şefler tarafından ana kadro yarışmacılarından Çöp Şiş yapmaları istendi. Çöp Şiş tarifi yapmak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyenler Çöp Şiş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan Çöp Şiş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Çöp Şiş tarifi ile ilgili detayları merak edenler Çöp Şiş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını yoğun şekilde sürdürmeye devam ediyor.

ÇÖP ŞİŞ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

ÇÖP ŞİŞ MALZEMELER

  • 500 gram kuşbaşı kuzu eti
  • 16 adet kiraz domates

Marinesi için:

  • 1 adet büyük boy soğan
  • 2 çorba kaşığı zeytinyağı
  • 2 diş sarımsak
  • Tuz
  • Karabiber

ÇÖP ŞİŞ YAPILIŞI

Eti marine etmek için rendelenmiş soğanın suyunu sıkıp bir kaba alın. İçine zeytinyağı, rendelenmiş sarımsak, tuz ve karabiberi ilave edip, karıştırın. Eti karışıma ekleyip, buzdolabında 2 saat bekleterek marine edin. Daha sonra çöp şişlere bir parça et, bir adet kiraz domates olmak üzere dizin. Yapışmaz yüzeyli bir tavada çevirerek pişirin. Yeşilliklerle birlikte sıcak servis yapın.

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Çöp Şiş tarifi: Çöp Şiş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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