Dikenli kabak taratoru tarifi: Dikenli kabak taratoru nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Dikenli kabak taratoru tarifi, MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları tarafından yapılması sonrasında merak konusu olarak "dikenli kabak taratoru nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

DİKENLİ KABAK TARATORU NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

2 Tane dikenli kabak

3-4 Yemek kaşığı zeytinyağı

1 Çay kaşığı tuz

Tarator için:

1 Su bardağı çok iyi dövülmüş ceviz

1 Su bardağı su

1 Limon suyu

3-4 Diş sarımsak

Çay kaşığının ucunda tuz

DİKENLİ KABAK TARATORU NASIL YAPILIR?

Dikenli kabakların kabuklarını soyup yıkayın. Soyulduğu zaman kaygan bir yapısı olduğu için dilimlemeden önce mutlaka bir bez veya kağıt havlu ile kurulayın. Kesme tahtası üzerinde patates dilimler gibi dilimleyin. Zeytinyağını üzerine gezdirin ve karıştırın. Fırın kağıdı serdiğiniz tepsiye dizin. Önceden 180 derece ısıtılmış fırında pişirin. Taratorun Hazırlanması: Cevizleri havanda iyice dövün. Halk arasında cevizin yağı çıkana kadar dövülür diye anlatılır Derin cam bir kaseye dövülmüş cevizleri boşaltın. Dövülmüş sarımsakları, tuz, su ve limon suyunu ekleyerek karıştırın. Suyun oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Kızartmayı daha çok dikenli kabaktan hazırlarsanız, tarator malzemelerini de artırmanız daha iyi olur. Fırında kızaran dikenli kabak dilimlerini servis tabağına alın. Üzerine bolca tarator sosundan ekleyin.

Hepsi bu kadar .

Afiyet olsun.

KAYNAK: acunn.com