Diriliş Ertuğrul'da ne zaman final yapacak? Diriliş Ertuğrul 148. bölüm fragmanı izle

Diriliş Ertuğrul bu akşam 147. son bölümü ile ekranlara geldi. Final tarihine kısa bir süre kala dizide yaşanan gelişmeler herkesi şoke etti. Dumrul ve Mergen’in ölümü izleyenleri üzerken Turgut’un durumu da büyük merak konusu olmuştu. ‘Turgut ölecek mi’ cevabı dün akşam yanıtını buldu. Diriliş Ertuğrul 148. bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki, Diriliş Ertuğrul ne zaman final yapacak? İşte ayrıntılar...

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisinde heyecan artık üst seviyelere çıktı. Son bölümlerde birçok oyuncu diziye veda etti. Geçtiğimiz hafta bu isimler arasında Dumrul ve Mergen de eklendi. Diriliş Ertuğrul 148. bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından 'Diriliş Ertuğrul ne zaman final yapacak' sorusunun cevabı merak edilmeye başladı. İşte Diriliş Ertuğrul 148. son bölüm fragmanı ve diğer tüm detaylar!

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Geçtiğimiz haftalarda diziye birçok oyuncunun veda etmesinin ardından bu sorunun cevabı araştırılmaya başladı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 148. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

İşte tüm ayrıntılar;

FİNAL ÖNCESİ ÖNEMLİ AYRILIKLAR

EDİP EYDAN (DUMRUL ALP)

Diriliş Ertuğrul'da iz bırakan oyunculardan birisi de Edip Zeydan oldu. Dumrul karakteri ile dizide yer alan başarılı oyuncu dün akşamki bölümün son sahnesinde şehit olarak diziden ayrıldı.

ALİ BUHARA METE (MERGEN)

Diriliş Ertuğrul'a 4. sezonda katılan Ali Buhara Mete, Noyan'ın önemli asklerinden birisiydi. 5. sezonda ise Müslüman olarak Ertuğrul Bey'e hizmet etmeye başladı. 146. bölümün son sahnesinde Arıkbuka tarafından öldürülerek diziye veda etti.

Bir sonraki dizinin ismi 'Diriliş Osman' olacak ve Osman Gazi'nin hayatı anlatılacak. Kayı boyunu anlatarak başlanan hikayede Osman Gazi'nin gerçek hayatı çekilecek. Dizide Osman Gazi karakterinin oyuncu Burak Özçivit canlandıracak.

Ekranın sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un 29 Mayıs günü yayınlanacak 150. bölümüyle final yapacak.

ARIKBUKA KİMDİR?

Tarihteki kaynaklara göre Arık Buka, Moğol İmparatoru Cengiz Han'ın oğullarından Tuluy Han'ın oğlu olarak geçmektedir. Büyük Han Möngke'nin ölümünün ardından kardeşleri Kubilay ve Hülagü seferde oldukları için kısa bir süre tahta çıkmıştır.

Tahta kimin çıkacağının belirlenmesi için toplanan kurultayda 1260 yılında yapılan görüşmelerde rakip gruplar uzlaşmaya varamaz ve hem Kubilay hem Arık Böke tahta geçer.

Moğol İmparatorluğu bu çekişme içinde üç yıl boyunca iç savaş yaşayacaktır. Savaşta Arık Böke gelenekçi Moğol prensleri tarafından desteklenirken, Kubilay ise Kuzey Çin ve Mançurya prensleri tarafından desteklenir..

GÜNDOĞDU BEY GERİ DÖNDÜ

Gündoğdu Bey, 146. bölüm ile uzun bir sürenin ardından diziye geri döndü. Ertuğrul'un tutsak tutulmasının ardından oba beyliğini kendisi üstlenecek. Ağabeyini bulmak için elinden geleni yapacak.

