Diriliş Ertuğrul'da ne zaman final yapacak? Diriliş Ertuğrul 148. bölüm fragmanı izle
Diriliş Ertuğrul bu akşam 147. son bölümü ile ekranlara geldi. Final tarihine kısa bir süre kala dizide yaşanan gelişmeler herkesi şoke etti. Dumrul ve Mergen’in ölümü izleyenleri üzerken Turgut’un durumu da büyük merak konusu olmuştu. ‘Turgut ölecek mi’ cevabı dün akşam yanıtını buldu. Diriliş Ertuğrul 148. bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki, Diriliş Ertuğrul ne zaman final yapacak? İşte ayrıntılar...
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisinde heyecan artık üst seviyelere çıktı. Son bölümlerde birçok oyuncu diziye veda etti. Geçtiğimiz hafta bu isimler arasında Dumrul ve Mergen de eklendi. Diriliş Ertuğrul 148. bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından 'Diriliş Ertuğrul ne zaman final yapacak' sorusunun cevabı merak edilmeye başladı. İşte Diriliş Ertuğrul 148. son bölüm fragmanı ve diğer tüm detaylar!
DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?
Geçtiğimiz haftalarda diziye birçok oyuncunun veda etmesinin ardından bu sorunun cevabı araştırılmaya başladı.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 148. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
FİNAL ÖNCESİ ÖNEMLİ AYRILIKLAR
EDİP EYDAN (DUMRUL ALP)
Diriliş Ertuğrul'da iz bırakan oyunculardan birisi de Edip Zeydan oldu. Dumrul karakteri ile dizide yer alan başarılı oyuncu dün akşamki bölümün son sahnesinde şehit olarak diziden ayrıldı.
ALİ BUHARA METE (MERGEN)
Diriliş Ertuğrul'a 4. sezonda katılan Ali Buhara Mete, Noyan'ın önemli asklerinden birisiydi. 5. sezonda ise Müslüman olarak Ertuğrul Bey'e hizmet etmeye başladı. 146. bölümün son sahnesinde Arıkbuka tarafından öldürülerek diziye veda etti.