Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142.bölüm tek parça izle! Eşkıya 143. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Alparslan ölecek mi?

Yayınlanmaya başladığı ilk günden bu yana reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Nefes kesen sahneleri ile izleyenleri ekrana kilitleyen Eşkıya merak uyandıran bir final sahnesi ile sona erdi. Dizinin atv ekranlarında sona ermesiyle birlikte izleyenler "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Öte yandan, final sahnesinde Alparslan'ın keskin nişancının hedefinde olması da "Alparslan ölecek mi?" sorusunu akıllara getirdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. bölümü haberimizden tek parça olarak izleyebilirsiniz.

ÇAKIRBEYLİLER'E TUZAK!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, nefes kesen bir sahne ile sona erdi. Çakırbeyliler'in konvoyu tuzağın ortasında kalıyor! Peki, Alparslan ölecek mi? Çakırbeyliler tuzaktan kurtulabilecek mi? Tüm detaylar 143. bölüm ile birlikte ortaya çıkacak... 143. bölüm fragmanı yayınlandığı anda haberimizden izleyebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 142. BÖLÜM TEK PARÇA

Çakırbeyliler, Ünal Kaplan'ın öldüğünü öğreniyor!

Hızır, yaptığı son infazla, bir ganimet ele geçirerek başarıya ulaşmış olsa da Amerikalı düşmanlarının radarına girmekle büyük bir risk aldığının farkındadır. Bunun üzerine düzenlenen toplantıda, masanın yeni üyesi olarak takdim edilen Behram'ın sadakati teste tabi tutulacaktır. Birlikte yol alıp alamayacaklarından emin olmak isteyen Hızır, Behram'a, daha önce birlikte çalıştığı örgütlerle savaşması emrini verir. Feyyaz'ın gözünü korkutacak olan bu sınavın sonucu, tüm masa üyelerinin hayatını etkileyecektir.

Haşmet, centilmence savaşmayarak, ailenin kadınlarına dokunma cüreti gösteren Meftunlarla ilgili öğrendiklerini Hızır'dan saklayamaz. Hızır ise öğrendiği bu gerçek karşısında sessizliğini korusa da, emri uygulayan Bülent Meftun'un cezası tabii ki kesilecektir. Böylece Çakırbeyliler ve Meftunlar arasında geçen sessiz savaşta durumlar bir süreliğine eşitlenir. Hızır dört bir taraftan saldırmaya çalışan düşmanlarının arkasına aldıkları Altan'la da karşı karşıya gelir. Ünal Kaplan'ın öldüğünü öğrendiği bu karşılaşmada, vatanını, milletini satan bir hain olmak yerine, bir haininin namlusunun ucunda korkusuzca can verebileceğini bir kere daha kanıtlayacaktır.