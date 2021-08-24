Ezogelin Çorbası tarifi: Ezogelin Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından oluşan mavi ve kırmızı takımlardan Ezogelin Çorbası yapmaları istenmesi sonrasında evlerinde hazırlamak ve sevdiklerine sunmak isteyenler Ezogelin Çorbası tarifi ile ilgili olarak Revani nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya başladı.

EZOGELİN ÇORBASI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 çorba kaşığı bulgur

1 çorba kaşığı pirinç

4 çorba kaşığı zeytinyağı

2 adet soğan

2 çorba kaşığı domates salçası

400 ml soğuk su

1 tutam kuru nane

2 çorba kaşığı tereyağı

tuz, pul biber

EZOGELİN ÇORBASI YAPILIŞI