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Giriş Tarihi: 20.2.2023 11:52 Son Güncelleme: 20.2.2023 11:52

Gaziantep Gezilecek Yerler 2023 - Gaziantep’de Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi

DIŞ KAYNAKLAR
Gaziantep Gezilecek Yerler 2023 - Gaziantep’de Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi

Gaziantep denilince hepimizin aklına kuşkusuz et ve baklava gelmektedir. Ülkemizin her yeri ayrı güzel her yeri ayrı özellikler barındırmaktadır. Gaziantep denilince de akla gelen ilk simgelerden biri de et yemekleri, patlıcan kebapları, nohut dürümleri, antep fıstıkları ve fıstıklı baklavalarıdır. İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den ve farklı şehirlerden Antep'e gidecek olanların ortak sorusu da şudur: Gaziantep'te ne yenir? Gaziantep'te gezilecek yerler nereleridir? İşte bu soruların yanıtları...

Türkiyemizin genel coğrafyasında özel lezzetler nesillerden beri o şehirleri simgelemiştir. Örneğin; Adana'da Adana kebabı, Konya'da Mevlana pidesi, Diyarbakır'da Diyarbakır ciğeri, Bursa'da iskender, Bafra'da pide, Kayseri'de mantı gibi simgeleşmiş lezzetler o şehirleri de büyütmektedir. Gaziantep şehrimiz de yemekleriyle ünlüdür. Gaziantep'te gezilecek yerler, Gaziantep'te ne yenir?

Gaziantep'te ne yenir?

Günübirlik turlarla Gaziantep'e giden binlerce vatandaş vardır, sabah uçağıyla gidip akşam uçuşuyla geri dönen vatandaşların amacı Antep lezzetlerinin tadına bakmaktır. İşte birbirinden müthiş lezzetler… TOK OKUYUNUZ!

  • KÜŞLEME

Gaziantep'in muhteşem lezzetlerinden biri küşlemedir. Kuzunun sırt bölgesinden oluşan yumuşak etten yapılan küşleme eti ızgarada pişirilir. Acı yeşil biber ile ikram edilen küşleme mutlaka tadılması gereken lezzetlerden biridir.

  • BEYRAN

Bol sarımsak ve bol etle pişirilen çorba olarak nitelendirilen beyran da Gaziantep lezzetlerinden biridir.

  • PATLICAN KEBABI

Özel olarak Gaziantep patlıcanından yapılması gereken patlıcan kebabı kıymayı patlıcan şişlerine dizerek ızgarada pişirilir yanında ayran ikram edilen patlıcan kebabı özel kübban ekmeğiyle tüketilir. Dürüm şeklinde tüketilen patlıcan kebabını mutlaka denemelisiniz.

  • NOHUT DÜRÜM

Nohut dürümü ülkemizde Gaziantep'e özel tatlardan biridir. Nohut dürüm nohutun kaynatılarak ezilmesi sonucu lavaşa sarılarak servis edilir.

  • FISTIKLI BAKLAVA

Gaziantep'e sadece baklava yemek için bile giden vatandaşlar vardır, ne İstanbul'da ne Ankara'da ne de başka şehirlerde Gaziantep baklavasının lezzetini bulmak mümkün değildir. Gaziantep'te yenilen bol fıstıklı baklavanın tadını başka yerde kolay kolay bulamazsınız…

İstanbul'dan hem Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hem de Atatürk Havalimanı'ndan Gaziantep Havalimanına direkt uçuş seferleri vardır. Gaziantep şehir merkezi ile havalimanı arasında yaklaşık 30 km bir uzaklık vardır. Şehre ring servisleri de söz konusudur.

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Gaziantep Gezilecek Yerler 2023 - Gaziantep’de Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi
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