Gökdelen filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gökdelen filmi bu akşam Tv’de!

Gökdelen filmi konusu oyuncuları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han isimli ünlü aktörlerin başrollerinde yer aldığı yapımda gerilim ve aksiyon adeta filmin başından sonuna kadar hız kesmiyor. Bu noktada ise yapımla ilgili olarak "Gökdelen filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Gökdelen filmi konusu oyuncuları ve merak edilen tüm detaylar...

GÖKDELEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmen: Rawson Marshall Thurber

Türü: Aksiyon, Gerilim

Yapım yılı: 2018

Oyuncular: Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han

GÖKDELEN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Will Sawyer, eski bir FBI Rehine Kurtarma Ekibi lideridir. Fakat artık gökdelenlerin güvenliğini değerlendirmektedir. Çin'deki görevi sırasında dünyanın en uzun ve en güvenli binası ateşler içinde kalınca tüm suç onun üzerine atılır. Bu olay üzerine artık aranan bir adam olan Will, yangının sorumlularını bularak adını temizlemeli ve binanın içinde sıkışıp kalmış olan ailesini ateş hattından kurtarmalıdır.