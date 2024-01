Google My Activity Etkinliğim Nasıl Temizlenir? Google Etkinliğim Temizleme ve Çerezleri Silme

Google'da yapmış olduğunuz tüm detayların arşivine Google My Activity üzerinden ulaşabilirsiniz. Google My Activity üzerinden arşivlediği bilgileri reklam kampanyalarında kullanabiliyor. Gmail, YouTube, Google Drive birçok Google araçlarında yapmış olduğunuz işlemlerin geçmişi burada saklanıyor. Google My Activity ne demek? Sorusunun yanıtına ayrıntılı şekilde bakacağız. Google Etkinliğim temizleme işlemlerini adım adım aktaracağız.

GOOGLE ETKİNLİĞİM

Arama motoru Google üzerinden yapmış olduğunuz sorgulamalar, girmiş olduğunuz web siteleri, Drive, Gmail, Google Fotoğraf gibi uygulamalarda yapmış olduğunuz işlemlerin hepsi Google My Activity bölümünde kaydedilmektedir. My Activity ne demek? Sorusunun yanıtı budur. Google'da yapmış olduğunuz işlemlerin kaydedildiği, saklandığı alandır.

GOOGLE MY ACTİVİTY ETKİNLİĞİ NASIL TEMİZLENİR?

Öncelikle Google sizin yapmış olduğunuz işlemleri zaman tüneli şeklinde arşivlemektedir. Google bu arşive ulaşmanıza olanak tanır. Ayrıca silmenize de imkan vermektedir. Siz 20 yıldır Google kullanılıyorsanız 20 yıl önceki dinlediğiniz şarkı bile Google My Activity bölümünde vardır. Etkinliğim nerede diyorsanız bakmanız gereken yer Google My Activity sayfasıdır. Google kaydedilen sayfalar nasıl silinir diyorsanız işte yanıtı:

Tarayıcınız üzerinden Google My Activity sayfasını açın.

(https://myactivity.google.com/myactivity)

"Oturum Aç" seçeneğine tıklayarak Google hesap bilgilerinizi girin.

Solda çıkan "Etkinlik Silme" bölümüne girin.

"Tüm Zamanlar" seçeneğine tıklayın

Ardından "Sonraki" tuşuna basın.

Karşınıza silmek istediğiniz verilerin listesi çıktıktan sonra "Sil" seçeneğine tıklayın.

Diğer Google uygulamaları tarafından kaydedilen tüm verileri burada görebilir ve silebilirsiniz.

ÇEREZ NEDİR NASIL TEMİZLENİR?

İnternet kullanıcılarının ziyaret etmiş olduğu web sitelerini, başka bir zaman tekrar girdiğinde karşısına daha önce girmiş olduğu veriler çıkar. Bu olaya çerez denir. İngilizce cookie adı verilmektedir. Son yıllarda da birçok web sitesine girildiği zaman "Bu sitede çerez kullanılmaktadır" gibi uyarılar yer alıyor. Ve sizden kabul etmeniz için bir buton çıkıyor. İşte siz bunu kabul ettiğiniz zaman o sitede girmiş olduğunuz ya da gezinmiş olduğunuz sayfalar web sitesi tarafından saklanıp bir dahaki reklam kampanyasında kullanılıyor.

Özellikle bunu e-ticaret siteleri çok kullanmaktadır. Alışveriş sepetine attığınız bir ürünü satın almazsanız ileride karşınıza sepetinizde bekleyen ürünler var şeklinde uyarılar çıkabilir.

Çerezleri silmek istiyorsanız şunu bilmelisiniz ki; kaldırırsanız web sitelerindeki oturumlarınız kapatılır ve kayıtlı tercihleriniz silinebilir.