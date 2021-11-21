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Giriş Tarihi: 21.11.2021 22:53 Son Güncelleme: 21.11.2021 22:53

Hangi romanın yazarı Harvard'daki İngilizce hocasından sürekli C ve C- notları almış, sonunda bir ödevi için George Orwell'in bir makalesini kendi yazmış gibi götürüp B- alınca bölüm değiştirmiştir?

Hangi romanın yazarı Harvard’daki İngilizce hocasından sürekli C ve C- notları almış, sonunda bir ödevi için George Orwell’in bir makalesini kendi yazmış gibi götürüp B- alınca bölüm değiştirmiştir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümünde sorulan Hangi romanın yazarı Harvard'daki İngilizce hocasından sürekli C ve C- notları almış, sonunda bir ödevi için George Orwell'in bir makalesini kendi yazmış gibi götürüp B- alınca bölüm değiştirmiştir? sorusunun yanıtları merak konusu oldu. Yanıtı merak edilen Hangi romanın yazarı Harvard'daki İngilizce hocasından sürekli C ve C- notları almış, sonunda bir ödevi için George Orwell'in bir makalesini kendi yazmış gibi götürüp B- alınca bölüm değiştirmiştir? sorusunun cevabı ve tüm detaylar.

Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan Hangi romanın yazarı Harvard'daki İngilizce hocasından sürekli C ve C- notları almış, sonunda bir ödevi için George Orwell'in bir makalesini kendi yazmış gibi götürüp B- alınca bölüm değiştirmiştir? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: Hangi romanın yazarı Harvard'daki İngilizce hocasından sürekli C ve C- notları almış, sonunda bir ödevi için George Orwell'in bir makalesini kendi yazmış gibi götürüp B- alınca bölüm değiştirmiştir?

A- Çavdar Tarlasında Çocuklar
B- Yüzüklerin Efendisi
C- Jurassic Park (CEVAP)
D- Otomatik Portakal

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Hangi romanın yazarı Harvard'daki İngilizce hocasından sürekli C ve C- notları almış, sonunda bir ödevi için George Orwell'in bir makalesini kendi yazmış gibi götürüp B- alınca bölüm değiştirmiştir?
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