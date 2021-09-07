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Giriş Tarihi: 7.9.2021 22:51 Son Güncelleme: 7.9.2021 22:57

Hangisi, ABD'de bir müzayede evinde açık arttırmada 1,2 milyon dolara satılan, 1946’da Albert Einstein’in bir fizikçiye yazdığı mektupta yazılanlardan biridir?

Hangisi, ABD’de bir müzayede evinde açık arttırmada 1,2 milyon dolara satılan, 1946’da Albert Einstein’in bir fizikçiye yazdığı mektupta yazılanlardan biridir?

ATV ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Hangisi, ABD'de bir müzayede evinde açık arttırmada 1,2 milyon dolara satılan, 1946’da Albert Einstein’in bir fizikçiye yazdığı mektupta yazılanlardan biridir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, Hangisi, ABD'de bir müzayede evinde açık arttırmada 1,2 milyon dolara satılan, 1946’da Albert Einstein’in bir fizikçiye yazdığı mektupta yazılanlardan biridir? sorusunun cevabı

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster programında Hangisi, ABD'de bir müzayede evinde açık arttırmada 1,2 milyon dolara satılan, 1946'da Albert Einstein'in bir fizikçiye yazdığı mektupta yazılanlardan biridir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Dört şıktan doğru cevap araştırılıyor. Peki Hangisi, ABD'de bir müzayede evinde açık arttırmada 1,2 milyon dolara satılan, 1946'da Albert Einstein'in bir fizikçiye yazdığı mektupta yazılanlardan biridir?

A- Fiziğe lanet olsun!

B- Ben deli değilim

C- Kedi olmak isterdim

D- E = mc2

CEVAP:D

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Hangisi, ABD'de bir müzayede evinde açık arttırmada 1,2 milyon dolara satılan, 1946’da Albert Einstein’in bir fizikçiye yazdığı mektupta yazılanlardan biridir?
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