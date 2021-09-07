ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster programında Hangisi, ABD'de bir müzayede evinde açık arttırmada 1,2 milyon dolara satılan, 1946'da Albert Einstein'in bir fizikçiye yazdığı mektupta yazılanlardan biridir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Dört şıktan doğru cevap araştırılıyor. Peki Hangisi, ABD'de bir müzayede evinde açık arttırmada 1,2 milyon dolara satılan, 1946'da Albert Einstein'in bir fizikçiye yazdığı mektupta yazılanlardan biridir?

A- Fiziğe lanet olsun!

B- Ben deli değilim

C- Kedi olmak isterdim

D- E = mc2

CEVAP:D