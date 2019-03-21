Hatice'den son dakika haberi! Ağlayarak anlattı: "Sizin ananız bacınız yok mu?"

Şarkıcı Hatice olay defile hakkında çarpıcı son dakika itiraflarında bulunmaya devam ediyor. Muammer Ketenci 'ye yüklenen Hatice; "yıktın geçtin ortalığı diyen adam gitti, beni yerden yere vuran adam çıktı ortaya." dedi. Hatice; yaşadıklarını katıldığı bir magazin programında anlattı. Hatice; canlı yayında "sizin ananız bacınız yok mu? Benim anneme küfür ettiler, bir hareketin bedeli bu kadar ağır olamaz!" ifadelerini kullandı. Son dakika haberinin detayları burada...

"Annem bana şunu söyledi, 'senin iyi dediğin adam bu mu kızım? Bu adam seni yerden yere vuruyor!' Ben Muammer'in söylediklerini duyunca şoke oldum. Beni defileye çağıran sen, kıyafeti benim için tasarlayan sen… Defileye çıkmadan önce provalarda 'bu hareketi ben defalarca yapacağım' dedim halde gülerek 'sen yaparsın delisin' diyen sen… anlamıyorum Muammerin çıkışını!"

'Seni gebertirim de öyle bir şey yapma' böyle şeyler söylemedi bana böyle bir şey yok. Muammer bir kendine gel, rica ediyorum. Susuyorum diye haksız değilim bunu çok iyi biliyorsun. Ama sen artık kıvırıyorsun yapma ne olur. Güzel bir iş oldu bunun sen de kaymağını yiyorsun ben de… 'Yıktın geçtin ortalığı' diyen adam gitti, beni ezmeye çalışan yerden yere vuran bir adam çıktı ortaya.