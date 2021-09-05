Hollywood’un sanal dünyası VAV TV’de anlatıldı

Kahraman kimdir? sorusuna cevap veren Prof. Dr. Ali Büyükaslan, "Kahramanları farklı kılan değer taşıyıcısı olarak öne çıkmalarıdır. Kahramanları farklı kılan onların bir beceri bir duruş göstermesidir ve onların karşısında duranlardır" ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Kemal Çelik ise "Kahraman dediğimiz toplumun vücut bulduğu öznedir. Toplumların karşılaştığı bela onların hangi kahramana ihtiyaç duyduğunu ortaya koyar" açıklamasında bulundu.

Çelik, programın bu kısmında sözlerine şöyle devam etti: