İçli Pilav tarifi: İç Pilav nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından oluşan mavi ve kırmızı takımlardan İçli Pilav yapmaları istenmesi sonrasında evlerinde hazırlamak ve sevdiklerine sunmak isteyenler İçli Pilav tarifi ile ilgili olarak İçli Pilav nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya başladı.
İÇLİ PİLAV NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
MALZEMELER
- 2 su bardağı baldo pirinç
- 1 adet soğan
- Yarım su bardağı sıvı yağ-zeytin yağı karışımı
- 2 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 2 çorba kaşığı kuş üzümü
- 2 çorba kaşığı dolmalık fıstık
- 1 tatlı kaşığı nane
- 1 çay kaşığı yenibahar
- 1 çay kaşığı tarçın
- Tuz
- Karabiber
İÇLİ PİLAV YAPILIŞI
- Pirinci tuzlu sıcak suda bir saat dinlendirin.
- Nişastası gidene dek yıkayıp, iyice süzdürün.
- Yemeklik doğranmış soğanı sıvı yağ-zeytinyağı karışımında pembeleşene kadar kavurun.
- Su, toz şeker, tuz ve karabiber ekleyip kaynamaya bırakın.
- Su kaynayınca pirinç ekleyip karıştırın.
- Kuş üzümü ekleyip 15 dakika pişirin.
- Dolmalık fıstığı ayrı bir yerde kavurup pilava ilave edin.
- Nane, yenibahar ve tarçın ekleyip, harmanlayın.
- Ocaktan alıp, kızarmış tavuk butları ile servis yapın.