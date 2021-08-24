Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri İçli Pilav tarifi: İç Pilav nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 24.8.2021 22:35 Son Güncelleme: 24.8.2021 22:35

İçli Pilav tarifi: İç Pilav nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

İçli Pilav tarifi: İç Pilav nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 yarışmasının son bölümünde dokunulmazlık oyununda mücadele eden mavi ve kırmızı takımlardan İçli Pilav yemeği yapmaları istendi. Ekranlarda yapılışını izleyenler ise evde kendileri de hazırlamak isteyerek İçli Pilav tarifine ilişkin bilgileri İçli Pilav nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırmayı sürdürüyor. İçli Pilav nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef Türkiye 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından oluşan mavi ve kırmızı takımlardan İçli Pilav yapmaları istenmesi sonrasında evlerinde hazırlamak ve sevdiklerine sunmak isteyenler İçli Pilav tarifi ile ilgili olarak İçli Pilav nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya başladı.

İÇLİ PİLAV NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

  • 2 su bardağı baldo pirinç
  • 1 adet soğan
  • Yarım su bardağı sıvı yağ-zeytin yağı karışımı
  • 2 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 2 çorba kaşığı kuş üzümü
  • 2 çorba kaşığı dolmalık fıstık
  • 1 tatlı kaşığı nane
  • 1 çay kaşığı yenibahar
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • Tuz
  • Karabiber

İÇLİ PİLAV YAPILIŞI

  1. Pirinci tuzlu sıcak suda bir saat dinlendirin.
  2. Nişastası gidene dek yıkayıp, iyice süzdürün.
  3. Yemeklik doğranmış soğanı sıvı yağ-zeytinyağı karışımında pembeleşene kadar kavurun.
  4. Su, toz şeker, tuz ve karabiber ekleyip kaynamaya bırakın.
  5. Su kaynayınca pirinç ekleyip karıştırın.
  6. Kuş üzümü ekleyip 15 dakika pişirin.
  7. Dolmalık fıstığı ayrı bir yerde kavurup pilava ilave edin.
  8. Nane, yenibahar ve tarçın ekleyip, harmanlayın.
  9. Ocaktan alıp, kızarmış tavuk butları ile servis yapın.

ARKADAŞINA GÖNDER
İçli Pilav tarifi: İç Pilav nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA