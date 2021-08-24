İçli Pilav tarifi: İç Pilav nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından oluşan mavi ve kırmızı takımlardan İçli Pilav yapmaları istenmesi sonrasında evlerinde hazırlamak ve sevdiklerine sunmak isteyenler İçli Pilav tarifi ile ilgili olarak İçli Pilav nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya başladı.

İÇLİ PİLAV NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

2 su bardağı baldo pirinç

1 adet soğan

Yarım su bardağı sıvı yağ-zeytin yağı karışımı

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı kuş üzümü

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı tarçın

Tuz

Karabiber

İÇLİ PİLAV YAPILIŞI