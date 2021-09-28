Isırgan Otu çorbası tarifi: MasterChef Isırgan Otu çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları en başarılı Isırgan Otu çorbası yapmak için mücadele verdi. Ekranlarda Isırgan Otu çorbası yapılışını izleyenler evde kendileri de hazırlamak isteyerek Isırgan Otu çorbası tarifi ile ilgili detayları merak ederek Isırgan Otu çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.
Isırganı haşlayıp püre haline getirin. Tencereye sıvı yağı alın. Üzerine un, süt,su ve daha sonra ısırganı ilave ederek 15-20 dakika kaynatın. Ayrı bir kapta mayonezi 1 çorba kaşığı ılık su ile karıştırın. Kaynayan çorbaya azar azar ve karıştırarak ilave edin. Ocağın altını kapatın. Pastırmayı incecik kıyarak tereyağında kavurun. Daha sonra çorbanın üzerine serperek servis yapın.