Isırgan Otu çorbası tarifi: MasterChef Isırgan Otu çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları en başarılı Isırgan Otu çorbası yapmak için mücadele verdi. Ekranlarda Isırgan Otu çorbası yapılışını izleyenler evde kendileri de hazırlamak isteyerek Isırgan Otu çorbası tarifi ile ilgili detayları merak ederek Isırgan Otu çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

ISIRGAN OTU ÇORBASI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

ISIRGAN OTU ÇORBASI MALZEMELER

Yarım kg ısırgan otu

2 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çorba kaşığı un

2 su bardağı süt

3 su bardağı su

1 çorba kaşığı mayonez

6 dilim pastırma

2 çorba kaşığı tereyağı

ISIRGAN OTU ÇORBASI YAPILIŞI

Isırganı haşlayıp püre haline getirin. Tencereye sıvı yağı alın. Üzerine un, süt,su ve daha sonra ısırganı ilave ederek 15-20 dakika kaynatın. Ayrı bir kapta mayonezi 1 çorba kaşığı ılık su ile karıştırın. Kaynayan çorbaya azar azar ve karıştırarak ilave edin. Ocağın altını kapatın. Pastırmayı incecik kıyarak tereyağında kavurun. Daha sonra çorbanın üzerine serperek servis yapın.