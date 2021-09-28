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Haberler Medya Haberleri Isırgan Otu çorbası tarifi: MasterChef Isırgan Otu çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 28.9.2021 22:52 Son Güncelleme: 28.9.2021 22:52

Isırgan Otu çorbası tarifi: MasterChef Isırgan Otu çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Isırgan Otu çorbası tarifi: MasterChef Isırgan Otu çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından ana kadro yarışmacılarından Isırgan Otu çorbası yapmaları istendi. Bu gelişme sonrasında Isırgan Otu çorbası tarifi merak konusu olarak Isırgan Otu çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aranmaya başlandı. Merak konusu olan Isırgan Otu çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları en başarılı Isırgan Otu çorbası yapmak için mücadele verdi. Ekranlarda Isırgan Otu çorbası yapılışını izleyenler evde kendileri de hazırlamak isteyerek Isırgan Otu çorbası tarifi ile ilgili detayları merak ederek Isırgan Otu çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

ISIRGAN OTU ÇORBASI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

ISIRGAN OTU ÇORBASI MALZEMELER

  • Yarım kg ısırgan otu
  • 2 çorba kaşığı sıvı yağ
  • 2 çorba kaşığı un
  • 2 su bardağı süt
  • 3 su bardağı su
  • 1 çorba kaşığı mayonez
  • 6 dilim pastırma
  • 2 çorba kaşığı tereyağı

ISIRGAN OTU ÇORBASI YAPILIŞI

Isırganı haşlayıp püre haline getirin. Tencereye sıvı yağı alın. Üzerine un, süt,su ve daha sonra ısırganı ilave ederek 15-20 dakika kaynatın. Ayrı bir kapta mayonezi 1 çorba kaşığı ılık su ile karıştırın. Kaynayan çorbaya azar azar ve karıştırarak ilave edin. Ocağın altını kapatın. Pastırmayı incecik kıyarak tereyağında kavurun. Daha sonra çorbanın üzerine serperek servis yapın.

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