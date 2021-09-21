Ispanak Borani tarifi: Ispanak Borani yapılışı, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından ana kadro yarışmacılarından Ispanak Borani istenmesi sonrasında Ispanak Borani nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları merak edilerek araştırılıyor.

ISPANAK BORANİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

ISPANAK BORANİ MALZEMELER

400 gram ıspanak

4 diş sarımsak

1 çay bardağı zeytinyağı

400 gram süzme yoğurt

Yeteri kadar tuz

Süslemek için:

Dereotu

ISPANAK BORANİ YAPILIŞI

Kıyılmış ıspanağı haşlayıp, fazla suyunu iyice süzün. Renginin koyulaşmasını önlemek için tuzlayın. Ayrı bir yerde kıyılmış sarımsağı zeytinyağı ile karıştırıp, ıspanağa ilave edin. Süzme yoğurt ekleyip karıştırın. Servis tabağına alıp, dereotu ile süsledikten sonra servis yapın.