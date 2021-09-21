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Giriş Tarihi: 21.9.2021 22:32 Son Güncelleme: 21.9.2021 22:32

Ispanak Borani tarifi: Ispanak Borani yapılışı, malzemeleri nelerdir?

Ispanak Borani tarifi: Ispanak Borani yapılışı, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından istenen Ispanak Borani tarifi merak konusu olarak Ispanak Borani nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Ispanak Borani nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından ana kadro yarışmacılarından Ispanak Borani istenmesi sonrasında Ispanak Borani nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları merak edilerek araştırılıyor.

ISPANAK BORANİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

ISPANAK BORANİ MALZEMELER

  • 400 gram ıspanak
  • 4 diş sarımsak
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 400 gram süzme yoğurt
  • Yeteri kadar tuz
  • Süslemek için:
  • Dereotu

ISPANAK BORANİ YAPILIŞI

Kıyılmış ıspanağı haşlayıp, fazla suyunu iyice süzün. Renginin koyulaşmasını önlemek için tuzlayın. Ayrı bir yerde kıyılmış sarımsağı zeytinyağı ile karıştırıp, ıspanağa ilave edin. Süzme yoğurt ekleyip karıştırın. Servis tabağına alıp, dereotu ile süsledikten sonra servis yapın.

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Ispanak Borani tarifi: Ispanak Borani yapılışı, malzemeleri nelerdir?
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