İzmir Bombası Tarifi: MasterChef İzmir Bombası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

İzmir Bombası tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yapılması sonrasında yeniden gündeme geldi. Ekranlarda yapılışını görenler evde hazırlamak ve sevdiklerine sunmak isteyerek İzmir Bombası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına cevap arıyor.

İZMİR BOMBASI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

İZMİR BOMBASI MALZEMELER:

1.5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı şeker

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı ılık su

300 gram kakaolu fındık kreması

İZMİR BOMBASI YAPILIŞI