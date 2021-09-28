İzmir Bombası Tarifi: MasterChef İzmir Bombası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

İzmir Bombası tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yapılması sonrasında yeniden gündeme geldi. Ekranlarda yapılışını görenler evde hazırlamak ve sevdiklerine sunmak isteyerek İzmir Bombası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına cevap arıyor.
İZMİR BOMBASI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
İZMİR BOMBASI MALZEMELER:
- 1.5 su bardağı un
- 1 paket vanilya
- 1 yemek kaşığı şeker
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- Yarım su bardağı ılık su
- 300 gram kakaolu fındık kreması
İZMİR BOMBASI YAPILIŞI
- Fırını en yüksek ısı derecesine getirerek fırını ısıtalım.
- Sıvı yağ, su, şeker ve vanilyayı bir kapta biraz karıştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde unu ekleyelim.
- Hamur yumuşak ve ele yapışmayan bir kıvama geldiğinde hamuru 20 dakika dinlendirmeye bırakalım.
- Ardından hamurdan mandalinadan biraz küçük bezeler koparalım ve yuvarlayalım.
- Merdane yardımıyla hamurları incecik açalım ve açılan hamurun ortasına 1 dolu tatlı kaşığı kakaolu fındık kreması ekleyelim.
- Hamurun yanlarından toparlayarak üst kısımda birleştirelim ve yuvarlak bir biçim verelim. Hamurun fazla olan kısımlarını koparabilir veya makasla kesebilirsiniz.
- Kremanın dışarı taşmaması için hamurun tam olarak kapandığından ve içerisinde hava kalmamış olmasından emin olalım.
- Şekil verilen hamurları fırın tepsisine yerleştirdikten sonra 220 derece fırında yaklaşık 5-6 dakika pişirelim.
- Çok kısa sürede pişmesi nedeniyle pişme sırasında kontrollü olmak oldukça önemli.
- Hafif soğuduktan servis edebilirsiniz.