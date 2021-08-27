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Giriş Tarihi: 27.8.2021 23:19 Son Güncelleme: 27.8.2021 23:19

Jumbo Karides Tarifi: Jumbo Karides nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Jumbo Karides Tarifi: Jumbo Karides nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef son bölümde ana kadro yarışmacılarından istenen Jumbo Karides ile ilgili tarif bilgileri merak edilerek Jumbo Karides nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinde araştırılmaya devam ediliyor. Jumbo Karides nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları yanıtları ve tüm detaylar.

Jumbo Karides tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yapılmasının ardından merak konusu olarak Jumbo Karides nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılıyor.

JUMBO KARİDES NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

  • 3 adet büyük boy jumbo karides
  • (gövde kabukları ayıklanmış)
  • Yarım paket taze fesleğen
  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı
  • 1 tutam taze ıspanak
  • 1 çay kaşığı sarımsaklı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı acı sos
  • Tuz ve karabiber

JUMBO KARİDES YAPILIŞI

  1. İnce kıyılmış fesleğen, zeytinyağı, tuz ve karabiber ile tatlandırdığınız karidesleri ızgarada pişirin.
  2. Ispanağı sarımsaklı tereyağında soteleyin.
  3. Pişmeye yakın acı sos ilave edin.
  4. Ispanağı tabağa alın, karidesleri üzerine dizin.
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Jumbo Karides Tarifi: Jumbo Karides nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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