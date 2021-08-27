Jumbo Karides Tarifi: Jumbo Karides nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Jumbo Karides tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yapılmasının ardından merak konusu olarak Jumbo Karides nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılıyor.
JUMBO KARİDES NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
MALZEMELER
- 3 adet büyük boy jumbo karides
- (gövde kabukları ayıklanmış)
- Yarım paket taze fesleğen
- 1 çorba kaşığı zeytinyağı
- 1 tutam taze ıspanak
- 1 çay kaşığı sarımsaklı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı acı sos
- Tuz ve karabiber
JUMBO KARİDES YAPILIŞI
- İnce kıyılmış fesleğen, zeytinyağı, tuz ve karabiber ile tatlandırdığınız karidesleri ızgarada pişirin.
- Ispanağı sarımsaklı tereyağında soteleyin.
- Pişmeye yakın acı sos ilave edin.
- Ispanağı tabağa alın, karidesleri üzerine dizin.