Karidesli Jambalaya tarifi: MasterChef Karidesli Jambalaya tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Karidesli Jambalaya tarifi, MasterChef Türkiye yarışmasının son bölümünde menüde yer alan yemekler arasındaydı. Ekranlarda yarışmacılar tarafından yapılışını izleyenler Karidesli Jambalaya tarifi ile ilgili detayları merak ederek Karidesli Jambalaya tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

KARİDESLİ JAMBALAYA TARİFİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

2 yemek kaşığı tereyağı

250 gram sosis, dilimlenmiş

2 yemek kaşığı paprika

1 yemek kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı acı pul biber

Yarım bardak gelecek şekilde doğranmış domates

1 adet büyük boy dolmalık biber, küçük küçük doğranmış (ya da çarliston biber)

1 adet orta boy patates, küçük küpler halinde doğranmış, mümkünse önceden haşlanmış

4 adet taze soğan, ince ince doğranmış

1 çay kaşığı tuz

1 adet defneyaprağı

1 bardak pirinç (bulabilirseniz kahverengi pirinç)

1 küp tavuk bulyon

300 gram karides

Tuz ve karabiber

KARİDESLİ JAMBALAYA NASIL YAPILIR?

Büyük ve derin bir tencereye tereyağını ve sosisleri koyup orta ateşte 5-6 dakika karıştıra karıştıra pişirin. Sosisler kahverengi olup kızarmaya başlayınca paprika, kimyon ve acı pul biberi ilave edip 1 dakika daha pişirin. Domates, patates, biberler, taze soğan, tuz ve defneyaprağını karışımın içine ilave edip güzelce karıştırmaya devam edin. Ardından pirinci de ekleyip karıştırın. Son olarak tavuk bulyonu hazırlayıp ekleyin ve ocağın altını kısın. Ağzını kapatıp pirinçler olana kadar yaklaşık 30-40 dakika kısık ateşte pişirin. Yemek bu şekilde hazır olmak üzereyken karidesleri ekleyin. Altını birazcık açın ve 5 dakika kadar karidesler yemeğin içinde güzelce pişene kadar bekleyin. Tuz ve karabiber ile tatlandırabilirsiniz. Sıcak sıcak servis edin.

Afiyet olsun.