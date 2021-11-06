Kıbrıs Zafere Doğru 13. bölüm full izle! Yüzbaşı Cengiz Topel’in uçağı düşüyor





Şimdi Cengiz için ölüm kalım savaşı başlamıştır. Ya Rumların işkencesinde konuşacak ya da ölümü tercih edecektir. Kendisine yapılan işkencenin boyutu her geçen dakika artarken Erenköy yeni saldırılar ile karşı karşıya kalır.