Kıbrıs Zafere Doğru 13. bölüm full izle! Yüzbaşı Cengiz Topel’in uçağı düşüyor

Kıbrıs Zafere Doğru dizisi 13. son bölümüyle TRT 1 ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünün televizyondaki son bölüm gösterimini izlemek isteyenler "Kıbrıs Zafere Doğru 13. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
TRT 1 aracılığıyla Kıbrıs Zafere Doğru 13. son bölüm full izleme linki ve özetten detaylar şöyle;
Aşağıda yer alan link ile Kıbrıs Zafere Doğru 13. son bölümün tamamını aşağıdaki link ile izleyebilirsiniz.
Türkiye'nin, Kıbrıs'a ilk resmi hava müdahalesinin ardından Erenköy sevinç içindedir. Diğer tarafta ise Erenköy'ü top atışına tutan Rum hücum botlarını ölüm dalışı ile batıran Cengiz Topel'in uçağı düşmüştür. Paraşütü ile Rum tarafına inebilen Yüzbaşı Cengiz, esir düşmüştür.
Şimdi Cengiz için ölüm kalım savaşı başlamıştır. Ya Rumların işkencesinde konuşacak ya da ölümü tercih edecektir. Kendisine yapılan işkencenin boyutu her geçen dakika artarken Erenköy yeni saldırılar ile karşı karşıya kalır.
Yunan uçakları devreye girip Erenköy üstünde uçuşa başlarken Türkiye'nin 64 savaş jeti devreye girer ve Yunan uçaklarını Erenköy'den kovup kahraman Mücahit'in direnişini taçlandırır. Erenköy'de zafer Kıbrıs Türkleri'ni beklerken adanın dört yanında hem Türk subayı hem de mücahitler bu direniş destanı için büyük bedeller öder.