Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyon TL’lik büyük ödülü kazanan Arda Ayten’den samimi açıklamalar

Kim Milyoner Olmak İster 'de 1 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olan Arda Ayten, aynı zamanda bir ilki gerçekleştirerek tüm Türkiye'ye adından söz ettirmeyi başardı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gören 19 yaşındaki Arda Ayten, İstiklal Marşı hakkındaki final sorusuna da doğru cevap vererek herkesin takdirini kazandı. Arda Ayten'in o geceki başarısından sonra çok özel açıklamalar yaptı.

İşte Arda Ayten'in o açıklamaları;

ARDA AYTEN KİMDİR?

Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor.

Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı.

Kitaba karşı derin bir ilgisi olan ve bu nedenle harcamalarını ağırlıklı olarak kitap üzerine yaptığını ifade eden Arda Ayten, bu yıl içerisinde toplamda 100'ü aşkın kitap okuduğunu dile getirdi..

Şimdiye kadar dört adet kitap yazdığını izleyicilerle paylaşan Arda Ayten'in ''Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum'' şeklinde açıklamalarda bulunması seyircilerin gönlünü fethetti..

Yarışma boyunca bilgisini ve kültürünü konuşturarak başarılı bir performansa imza atan Tıp Fakültesi öğrencisi Arda Ayten, anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını belirterek babasının şimdiye kadar kendisini asla arayıp sormadığını dile getirmesi yürekleri dağladı..